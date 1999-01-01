Київ
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B06
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A A
Ферменти
B06A C
Препарати, які використовуються при спадковому ангіоневротичному набряку
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №6
Фарміна Лтд
від
662,03
грн
в 778 аптеках
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Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од флакон блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
302,50
грн
в 609 аптеках
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №18
Фарміна Лтд
від
1590,39
грн
в 391 аптеці
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Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
280,20
грн
в 120 аптеках
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Лідаза-Біолік
Ліофілізат для розчину 64 од ампула №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Сінрайз
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон 10 мл №2
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/розч.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
суп. ректал.
Дозування
64 ОД
500 МО
15000 МО + 1250 МО
Пакування
амп.
блістер
фл.
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
2
6
10
18
Виробник
Stada
Биолик Фарма
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Фармина Лтд
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