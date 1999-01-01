Київ
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A C
Препарати, які використовуються при спадковому ангіоневротичному набряку
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B06
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A C
Препарати, які використовуються при спадковому ангіоневротичному набряку
B06A C01
С1-інгибітор
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Сінрайз
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон 10 мл №2
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Немає в наявності
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