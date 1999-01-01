Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B06

ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B06ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №6
Фарміна Лтд
від 662,03 грн
в 778 аптеках
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Лідаза-Біофарма
Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од флакон блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 302,50 грн
в 609 аптеках
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №18
Фарміна Лтд
від 1590,39 грн
в 391 аптеці
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Лідаза-Біофарма
Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 280,20 грн
в 120 аптеках
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Лідаза-Біолік
Лідаза-Біолік
Ліофілізат для розчину 64 од ампула №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Сінрайз
Сінрайз
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон 10 мл №2
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Немає в наявності
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