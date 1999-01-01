Київ
Інші антианемічні препарати
B03X A02

Дарбепоетин альфа

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
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B03X A02Дарбепоетин альфа
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Аранесп
Аранесп
Розчин для ін'єкцій 25 мкг/мл шприц 0.4 мл у блістері в коробці №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
Аранесп
Аранесп
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл шприц 0.3 мл у блістері в коробці №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
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