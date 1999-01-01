Київ
Інші антианемічні препарати
B03X A02
Дарбепоетин альфа
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03X
ІНШІ АНТИАНЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ
B03X A
Інші антианемічні препарати
B03X A02
Дарбепоетин альфа
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Аранесп
Розчин для ін'єкцій 25 мкг/мл шприц 0.4 мл у блістері в коробці №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Аранесп
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл шприц 0.3 мл у блістері в коробці №1
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Дозування
25 мкг/мл
100 мкг/мл
Пакування
шприц 0.3 мл
шприц 0.4 мл
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