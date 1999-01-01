Київ
ІНШІ АНТИАНЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ
B03X A
Інші антианемічні препарати
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03X
ІНШІ АНТИАНЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ
B03X A
Інші антианемічні препарати
B03X A01
Еритропоетин
B03X A02
Дарбепоетин альфа
B03X A03
Метоксиполіетиленгліколь-епоетин бета
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 2000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від
1370,21
грн
в 192 аптеках
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 4000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від
2665,87
грн
в 120 аптеках
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Мирцера®
Розчин для ін'єкцій 50 мкг шприц 0.3 мл №1
Рош Україна
від
2220,48
грн
в 63 аптеках
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 10000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від
5332,93
грн
в 58 аптеках
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від
1496,00
грн
в 43 аптеках
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Рекормон®
Розчин для ін'єкцій 2000 мо шприц 0.3 мл з голками 27 g1/2 №6
Рош Україна
від
1970,34
грн
в 42 аптеках
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Мирцера®
Розчин для ін'єкцій 75 мкг шприц 0.3 мл №1
Рош Україна
від
3280,00
грн
в 37 аптеках
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 10000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від
5596,20
грн
в 18 аптеках
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Емавейл
Розчин для ін'єкцій 4000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
568,95
грн
в 5 аптеках інших міст
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від
1680,77
грн
в 4 аптеках
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Емавейл
Розчин для ін'єкцій 10000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
1240,80
грн
в 4 аптеках інших міст
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 2000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від
1525,00
грн
в 3 аптеках
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Емавейл
Розчин для ін'єкцій 2000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
432,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 4000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від
3030,00
грн
в 1 аптеці
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Емавейл
Розчин для ін'єкцій 3000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
590,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Еповітан®
Розчин для ін'єкцій 2000 мо шприц №6
Фармак
Немає в наявності
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Дозування
25 мкг/мл
50 мкг
75 мкг
100 мкг/мл
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1000 МО/мл
2000 МО
2000 МО/0,5 мл
2000 МО/мл
2000 ОД/0,5 мл
3000 МО/мл
4000 МО
4000 МО/0,4 мл
4000 МО/мл
6000 МО
8000 МО
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шприц 0.75 мл
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Виробник
Amgen Europe B.V
Sandoz
Джонсон и Джонсон Украина
Рош Україна
Сандоз
ФЗ Біофарма
Фармак
Юрія-Фарм
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