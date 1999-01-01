Київ
Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A05
Мекобаламін
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03B
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B A
Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A05
Мекобаламін
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Нейрокобал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №90
Гледфарм
від
640,46
грн
в 751 аптеці
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Діакобал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
207,38
грн
в 693 аптеках
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30
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Виробник
Гледфарм
Кусум
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