Київ
Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A05

Мекобаламін

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03BПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B AВітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A05Мекобаламін
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Нейрокобал®
Нейрокобал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №90
Гледфарм
від 640,46 грн
в 751 аптеці
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Діакобал
Діакобал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 207,38 грн
в 693 аптеках
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