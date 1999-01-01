Київ
Ферменти
B01A D01
Стрептокіназа
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A D
Ферменти
B01A D01
Стрептокіназа
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Стрептокіназа-Біофарма
Ліофілізат для розчину для інфузій 1500000 мо флакон блістер у пачці №1
ФЗ "Біофарма"
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
Виробник
Биофарма ФЗ
Фармак
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