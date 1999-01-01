Київ
Ферменти
B01A D01

Стрептокіназа

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A DФерменти
B01A D01Стрептокіназа
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Стрептокіназа-Біофарма
Стрептокіназа-Біофарма
Ліофілізат для розчину для інфузій 1500000 мо флакон блістер у пачці №1
ФЗ "Біофарма"
Немає в наявності
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