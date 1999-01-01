Київ
Препарати калію
A12B A01

Калій хлорид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12BПРЕПАРАТИ КАЛІЮ
A12B AПрепарати калію
A12B A01Калій хлорид
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Немає в наявності
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