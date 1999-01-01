Київ
Препарати калію
A12B A01
Калій хлорид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12B
ПРЕПАРАТИ КАЛІЮ
A12B A
Препарати калію
A12B A01
Калій хлорид
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Кальдіум®
Капсули подовженої дії 600 мг флакон №100
Егіс
від
280,68
грн
в 537 аптеках
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Кальдіум®
Капсули подовженої дії 600 мг флакон №50
Егіс
Немає в наявності
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