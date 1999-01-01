Київ
Препарати кальцію
A12A A03

Кальцій глюконат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12AПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
A12A AПрепарати кальцію
A12A A03Кальцій глюконат
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер пачка №100
Лубнифарм
від 180,60 грн
в 469 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від 16,40 грн
в 381 аптеці
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Кальцію глюконат-Дарниця
Кальцію глюконат-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 16,94 грн
в 365 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Галичфарм
від 18,70 грн
в 143 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від 8,61 грн
в 89 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Таблетки 0,5 г блістер №100
Монфарм
від 93,00 грн
в 6 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Червона зірка
від 13,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Кальцію глюконат-Здоров'я
Кальцію глюконат-Здоров'я
Таблетки 500 мг блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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