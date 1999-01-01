Київ
Тіазолідиндіони
A10B G03

Піоглітазон

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B GТіазолідиндіони
A10B G03Піоглітазон
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Глютазон®
Глютазон®
Таблетки 30 мг блістер №28
Гледфарм
від 395,50 грн
в 360 аптеках
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Глютазон®
Глютазон®
Таблетки 45 мг блістер №28
Гледфарм
від 458,73 грн
в 341 аптеці
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Глютазон®
Глютазон®
Таблетки 15 мг блістер №28
Гледфарм
від 219,19 грн
в 324 аптеках
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Глютазон®
Глютазон®
Таблетки 15 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
Глютазон®
Глютазон®
Таблетки 30 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
Глютазон®
Глютазон®
Таблетки 45 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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