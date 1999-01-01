Київ
Тіазолідиндіони
A10B G03
Піоглітазон
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B G
Тіазолідиндіони
A10B G03
Піоглітазон
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Глютазон®
Таблетки 30 мг блістер №28
Гледфарм
від
395,50
грн
в 360 аптеках
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Глютазон®
Таблетки 45 мг блістер №28
Гледфарм
від
458,73
грн
в 341 аптеці
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Глютазон®
Таблетки 15 мг блістер №28
Гледфарм
від
219,19
грн
в 324 аптеках
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Глютазон®
Таблетки 15 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Глютазон®
Таблетки 30 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Глютазон®
Таблетки 45 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Дозування
15 мг
30 мг
45 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
SUN
Гледфарм
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