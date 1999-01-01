Київ
Інсуліни та аналоги для інїекцій, середньої тривалості дії
A10A C01
Інсулін (людський)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A C
Інсуліни та аналоги для інїекцій, середньої тривалості дії
A10A C01
Інсулін (людський)
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Протафан® НМ Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від
832,96
грн
в 312 аптеках
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Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від
424,57
грн
в 274 аптеках
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Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
258,04
грн
в 194 аптеках
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Протафан® НМ
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від
443,72
грн
в 182 аптеках
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Хумодар® Б100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від
404,63
грн
в 98 аптеках
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Генсулін Н
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Біотон
від
371,96
грн
в 96 аптеках
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Генсулін Н
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Біотон
від
550,30
грн
в 94 аптеках
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Хумодар® Б100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Індар
від
603,04
грн
в 73 аптеках
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Хумодар® Б100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Індар
від
210,11
грн
в 24 аптеках
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Інсулар Стабіл
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл в пачці №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Протафан® НМ Пенфіл®
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Немає в наявності
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Інсулар Стабіл
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл в пачці №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Дозування
40 МО/мл
100 МО/мл
100 ОД/мл
Пакування
картридж 3 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
шприц-ручка КвікПен 3 мл
шприц-ручка СолоСтар® 3 мл
Кількість штук в упаковці
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3
5
10
Виробник
VITAL Pharma
Індар
Біотон
Индар
Корпорация Артериум
Ліллі Франс
Ново Нордіск
Санофи-Авентис Украина
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
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