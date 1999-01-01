Київ
Інсуліни та аналоги для інїекцій, середньої тривалості дії
A10A C01

Інсулін (людський)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A CІнсуліни та аналоги для інїекцій, середньої тривалості дії
A10A C01Інсулін (людський)
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Протафан® НМ Флекспен®
Протафан® НМ Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від 832,96 грн
в 312 аптеках
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Фармасулін® H NP
Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від 424,57 грн
в 274 аптеках
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Фармасулін® H NP
Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 258,04 грн
в 194 аптеках
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Протафан® НМ
Протафан® НМ
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від 443,72 грн
в 182 аптеках
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Хумодар® Б100Р
Хумодар® Б100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від 404,63 грн
в 98 аптеках
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Генсулін Н
Генсулін Н
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Біотон
від 371,96 грн
в 96 аптеках
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Генсулін Н
Генсулін Н
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Біотон
від 550,30 грн
в 94 аптеках
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Хумодар® Б100Р
Хумодар® Б100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Індар
від 603,04 грн
в 73 аптеках
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Хумодар® Б100Р
Хумодар® Б100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Індар
від 210,11 грн
в 24 аптеках
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Інсулар Стабіл
Інсулар Стабіл
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл в пачці №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Фармасулін® H NP
Фармасулін® H NP
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Протафан® НМ Пенфіл®
Протафан® НМ Пенфіл®
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Немає в наявності
Інсулар Стабіл
Інсулар Стабіл
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл в пачці №5
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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