Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A02

Сахароміцети булардії

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07FАНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F AАнтидіарейні мікробні препарати
A07F A02Сахароміцети булардії
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Ентерол 250
Ентерол 250
Порошок для орального застосування 250 мг пакетик №10
Біокодекс
від 294,40 грн
в 985 аптеках
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Ентерол 250
Ентерол 250
Капсули 250 мг пляшка скляна у картонній коробці №10
Біокодекс
від 276,97 грн
в 960 аптеках
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Нормагут
Нормагут
Капсули блістер №10
Ардейфарм
від 234,23 грн
в 766 аптеках
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Ентерол 250
Ентерол 250
Капсули 250 мг блістер у картонній коробці №30
Біокодекс
від 730,27 грн
в 555 аптеках
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