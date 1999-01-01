Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A02
Сахароміцети булардії
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07F
АНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F A
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A02
Сахароміцети булардії
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Ентерол 250
Порошок для орального застосування 250 мг пакетик №10
Біокодекс
від
294,40
грн
в 985 аптеках
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Ентерол 250
Капсули 250 мг пляшка скляна у картонній коробці №10
Біокодекс
від
276,97
грн
в 960 аптеках
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Нормагут
Капсули блістер №10
Ардейфарм
від
234,23
грн
в 766 аптеках
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Ентерол 250
Капсули 250 мг блістер у картонній коробці №30
Біокодекс
від
730,27
грн
в 555 аптеках
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Форма випуску
капс.
пор. д/орал. заст.
Дозування
250 мг
Пакування
блістер
пакетик
пляшка скляна
Кількість штук в упаковці
10
20
30
Виробник
Ardeypharm
Біокодекс
ратіофарм
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