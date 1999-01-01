Київ
Препарати активованого вугілля
A07B A01

Вугілля медичне активоване

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07BЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B AПрепарати активованого вугілля
A07B A01Вугілля медичне активоване
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Сорбекс®
Сорбекс®
Капсули 0,25 г блістер №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 86,54 грн
в 668 аптеках
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Вугілля активоване
Вугілля активоване
Таблетки 0,25 г блістер №100
від 45,40 грн
в 109 аптеках
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Вугілля активоване
Вугілля активоване
Таблетки 250 мг контурна безчарункова упаковка №10
Борщагівський ХФЗ
від 6,82 грн
в 100 аптеках інших міст
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Вугілля активоване
Вугілля активоване
Таблетки 0,25 г блістер №10
Червона зірка
від 5,04 грн
в 48 аптеках
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Вугілля активоване
Вугілля активоване
Таблетки 0,25 г блістер №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 8,00 грн
в 20 аптеках
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Сорбекс®
Сорбекс®
Капсули 0,25 г блістер №200
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
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