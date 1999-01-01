Київ
Препарати активованого вугілля
A07B A01
Вугілля медичне активоване
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07B
ЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B A
Препарати активованого вугілля
A07B A01
Вугілля медичне активоване
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Сорбекс®
Капсули 0,25 г блістер №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
86,54
грн
в 668 аптеках
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Вугілля активоване
Таблетки 0,25 г блістер №100
від
45,40
грн
в 109 аптеках
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Вугілля активоване
Таблетки 250 мг контурна безчарункова упаковка №10
Борщагівський ХФЗ
від
6,82
грн
в 100 аптеках інших міст
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Вугілля активоване
Таблетки 0,25 г блістер №10
Червона зірка
від
5,04
грн
в 48 аптеках
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Вугілля активоване
Таблетки 0,25 г блістер №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
8,00
грн
в 20 аптеках
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Сорбекс®
Капсули 0,25 г блістер №200
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор. орал.
табл.
Дозування
0.25 г
5 г
250 мг
Пакування
блістер
контурн. безчарунк. уп.
пакет
Кількість штук в упаковці
10
20
30
100
200
Виробник
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Червона зірка
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