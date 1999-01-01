Київ
Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
A07A X50**

Комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A XРізні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
A07A X50**Комбінації
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Ентобан
Ентобан
Капсули флакон №20
Хербіон Пакистан
Немає в наявності
Ентобан
Ентобан
Сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
Немає в наявності
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