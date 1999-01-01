Київ
Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
A07A X50**
Комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A X
Різні протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій
A07A X50**
Комбінації
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Ентобан
Капсули флакон №20
Хербіон Пакистан
Немає в наявності
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Ентобан
Сироп флакон 120 мл №1
Хербіон Пакистан
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