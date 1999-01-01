Київ
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X05

Прукалоприд

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A XІнші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X05Прукалоприд
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Резолор
Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Резолор
Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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