Київ
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X05
Прукалоприд
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A X
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X05
Прукалоприд
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Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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