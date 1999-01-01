Київ
Проносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A A02

Натрій докузат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A AПроносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A A02Натрій докузат
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Докулак ІС
Докулак ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №10
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