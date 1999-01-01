Київ
Проносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A A02
Натрій докузат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A A
Проносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A A02
Натрій докузат
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Докулак ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці №10
ІнтерХім
від
52,11
грн
в 357 аптеках
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