Київ
Інші протиблювотні засоби
A04A D12

Апрепитант

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A DІнші протиблювотні засоби
A04A D12Апрепитант
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Еменд®
Еменд®
Капсули комбі-упаковка №3
MSD
від 2300,00 грн
в 312 аптеках
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Апрепітант-Віста
Апрепітант-Віста
Капсули тверді комбі-упаковка 125 мг №1 +80 мг №2 №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2263,55 грн
в 6 аптеках інших міст
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