Київ
Інші протиблювотні засоби
A04A D12
Апрепитант
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A D
Інші протиблювотні засоби
A04A D12
Апрепитант
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Еменд®
Капсули комбі-упаковка №3
MSD
від
2300,00
грн
в 312 аптеках
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Апрепітант-Віста
Капсули тверді комбі-упаковка 125 мг №1 +80 мг №2 №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2263,55
грн
в 6 аптеках інших міст
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
80 мг
125 мг
Пакування
блістер
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
1
2
3
5
6
Виробник
MSD
Містрал Кепітал Менеджмент
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