Київ
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A D

Інші протиблювотні засоби

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A DІнші протиблювотні засоби
Сортування: По популярності
М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Віола
від 16,58 грн
в 741 аптеці
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 68,96 грн
в 506 аптеках
Знайти в аптеках
М'ятні таблетки
М'ятні таблетки
Таблетки 0,0025 г блістер №10
Тернофарм
від 15,08 грн
в 504 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 64,60 грн
в 439 аптеках
Знайти в аптеках
Еменд®
Еменд®
Капсули комбі-упаковка №3
MSD
від 2300,00 грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон тм arbor vitae №1
Віола
від 27,00 грн
в 307 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет тм arbor vitae №20
Віола
від 43,47 грн
в 296 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 44,89 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від 50,85 грн
в 252 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 55,60 грн
в 171 аптеці
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка флакон 25 мл №1
Тернофарм
від 13,60 грн
в 141 аптеці
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Лубнифарм
від 16,45 грн
в 106 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон тм айві №1
Віола
від 13,50 грн
в 14 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Апрепітант-Віста
Апрепітант-Віста
Капсули тверді комбі-упаковка 125 мг №1 +80 мг №2 №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2263,55 грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'ятні таблетки
М'ятні таблетки
Таблетки 2,5 мг блістер №10
Фітофарм
від 7,90 грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет тм айві №20
Віола
від 33,70 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від 21,58 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка флакон-крапельниця 25 мл №1
Тернофарм
від 17,50 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка тм anc pharma №1
Немає в наявності
М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №10
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране