Київ
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A D
Інші протиблювотні засоби
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A D
Інші протиблювотні засоби
A04A D12
Апрепитант
A04A D20**
Різні препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Віола
від
16,58
грн
в 741 аптеці
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
68,96
грн
в 506 аптеках
Знайти в аптеках
М'ятні таблетки
Таблетки 0,0025 г блістер №10
Тернофарм
від
15,08
грн
в 504 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
64,60
грн
в 439 аптеках
Знайти в аптеках
Еменд®
Капсули комбі-упаковка №3
MSD
від
2300,00
грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон тм arbor vitae №1
Віола
від
27,00
грн
в 307 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет тм arbor vitae №20
Віола
від
43,47
грн
в 296 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
44,89
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від
50,85
грн
в 252 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
55,60
грн
в 171 аптеці
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
Настоянка флакон 25 мл №1
Тернофарм
від
13,60
грн
в 141 аптеці
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Лубнифарм
від
16,45
грн
в 106 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон тм айві №1
Віола
від
13,50
грн
в 14 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Апрепітант-Віста
Капсули тверді комбі-упаковка 125 мг №1 +80 мг №2 №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2263,55
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'ятні таблетки
Таблетки 2,5 мг блістер №10
Фітофарм
від
7,90
грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет тм айві №20
Віола
від
33,70
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від
21,58
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
М'яти перцевої настойка
Настоянка флакон-крапельниця 25 мл №1
Тернофарм
від
17,50
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка тм anc pharma №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №10
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
листя
настоянка
табл.
Дозування
0.0025 г
1.5 г
2.5 мг
25 мл
50 г
80 мг
125 мг
Показати всі
Пакування
блістер
комбі-уп.
пачка
фл.
фл. 25 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фільтр-пакет
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
3
5
6
10
20
Показати всі
Виробник
MSD
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Лубнифарм
Містрал Кепітал Менеджмент
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
Юніфарма
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню