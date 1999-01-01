Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A08**

Дицикловерин та анальгетики

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03DСПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D AСинтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A08**Дицикловерин та анальгетики
A08ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
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Немає в наявності
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