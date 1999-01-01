Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A08**
Дицикловерин та анальгетики
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03D
СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D A
Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A08**
Дицикловерин та анальгетики
A08
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
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Спазго
Таблетки №100
Ананта Медікеар Лімітед
від
421,30
грн
в 854 аптеках
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Триган-Д
Таблетки стрип №100
Каділа
від
423,00
грн
в 416 аптеках
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Сіган-ДБС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №200
Дженом Біотек
від
1038,72
грн
в 195 аптеках
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Триган-Д
Таблетки стрип №10
Каділа
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
стрип
Кількість штук в упаковці
10
100
200
Виробник
Ananta Medicare
Genom Biotech
Ананта Медікеар Лімітед
Каділа
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