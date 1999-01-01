Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
A03A B18

Прифінію бромід

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A BСинтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
A03A B18Прифінію бромід
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Ріабал
Ріабал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Хікма
Немає в наявності
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