Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
A03A B18
Прифінію бромід
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A B
Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
A03A B18
Прифінію бромід
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Ріабал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Хікма
Немає в наявності
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