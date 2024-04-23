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Активні речовини — “Т”ТАМСУЛОЗИН (TAMSULOSINUM)

ТАМСУЛОЗИН (TAMSULOSINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Омнік® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Омнік® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 1194 аптеках
від 284,34 грн
Ціни в аптеках
Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Київський вітамінний завод
Аденорм Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Київський вітамінний завод
В 1105 аптеках
від 203,58 грн
Ціни в аптеках
Тамсін Форте таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30; Сінтон Испанія
Тамсін Форте Таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30 Сінтон Испанія
В 979 аптеках
від 316,50 грн
Ціни в аптеках
Омікс капсули тверді пролоногваної дії, 0,4 мг, блістер, № 30; Технолог
Омікс Капсули тверді пролоногваної дії, 0,4 мг, блістер, № 30 Технолог
В 888 аптеках
від 176,11 грн
Ціни в аптеках
Омнік Окас таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Астеллас Фарма Юроп
Омнік Окас Таблетки, вкриті оболонкою з контрольованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Астеллас Фарма Юроп
В 832 аптеках
від 498,01 грн
Ціни в аптеках
Омлос капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Омлос Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 738 аптеках
від 207,15 грн
Ціни в аптеках
Тамсулід капсули з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Тамсулід Капсули з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 700 аптеках
від 169,51 грн
Ціни в аптеках
Фокусин® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 90; Зентіва
Фокусин® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 90 Зентіва
В 635 аптеках
від 559,63 грн
Ціни в аптеках
Флосін® капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Флосін® Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 532 аптеках
від 213,41 грн
Ціни в аптеках
Уримак капсули пролонгованої дії тверді, 0,4 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Уримак Капсули пролонгованої дії тверді, 0,4 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 339 аптеках
від 234,32 грн
Ціни в аптеках
Простазан-Віста капсули з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Простазан-Віста Капсули з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 193 аптеках
від 256,32 грн
Ціни в аптеках
Простазан-Віста таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Простазан-Віста Таблетки пролонгованої дії, 0,4 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 181 аптеці
від 237,25 грн
Ціни в аптеках
Тамсулостад капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30; Стада
Тамсулостад Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30 Стада
В 149 аптеках
від 224,20 грн
Ціни в аптеках
Ронопрост капсули, 0,4 мг, блістер, № 30; САН
Ронопрост Капсули, 0,4 мг, блістер, № 30 САН
Немає в наявності

вибірково і конкурентно блокує постсинаптичні α1-адренорецептори (α1A та α1D) у гладкій мускулатурі передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри; приводить до зниження тонусу гладкої мускулатури передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри та поліпшення виділення сечі; одночасно зменшуються симптоми обструкції та подразнення, пов’язані з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (утруднення початку сечовипускання, послаблення струменя сечі, крапання після закінчення сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, часті позиви до сечовипускання, позиви до сечовипускання в нічний час, невідкладність сечовипускання); здатність α1A- адреноблокаторів зменшувати АТ пов’язана зі зменшенням периферичного тонусу судин.

функціональні розлади з боку нижніх сечових шляхів при доброякісній гіперплазії простати.

р/оs; рекомендована доза для дорослих - 0,4 мг/день.

гіперчутливість до тамсулозину г/х, включаючи медикаментозно- індукований ангіоневротичний набряк, або до будь-якої з допоміжних речовин; наявність в анамнезі ортостатичної гіпотензії; тяжка ПН.

запаморочення, головний біль, непритомність; відчуття серцебиття, ортостатична гіпотензія; риніт; запор, діарея, нудота, блювання; висип, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк Квінке, с-м Стівенса-Джонсона; розлади еякуляції, включаючи ретроградну еякуляцію і недостатність еякуляції, астенія;затуманення чи порушення зору; носова кровотеча; мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, пріапізм.