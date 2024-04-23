ТАМСУЛОЗИН (TAMSULOSINUM) Діюча речовина
вибірково і конкурентно блокує постсинаптичні α1-адренорецептори (α1A та α1D) у гладкій мускулатурі передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри; приводить до зниження тонусу гладкої мускулатури передміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри та поліпшення виділення сечі; одночасно зменшуються симптоми обструкції та подразнення, пов’язані з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (утруднення початку сечовипускання, послаблення струменя сечі, крапання після закінчення сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, часті позиви до сечовипускання, позиви до сечовипускання в нічний час, невідкладність сечовипускання); здатність α1A- адреноблокаторів зменшувати АТ пов’язана зі зменшенням периферичного тонусу судин.
функціональні розлади з боку нижніх сечових шляхів при доброякісній гіперплазії простати.
р/оs; рекомендована доза для дорослих - 0,4 мг/день.
гіперчутливість до тамсулозину г/х, включаючи медикаментозно- індукований ангіоневротичний набряк, або до будь-якої з допоміжних речовин; наявність в анамнезі ортостатичної гіпотензії; тяжка ПН.
запаморочення, головний біль, непритомність; відчуття серцебиття, ортостатична гіпотензія; риніт; запор, діарея, нудота, блювання; висип, кропив’янка, свербіж, ангіоневротичний набряк Квінке, с-м Стівенса-Джонсона; розлади еякуляції, включаючи ретроградну еякуляцію і недостатність еякуляції, астенія;затуманення чи порушення зору; носова кровотеча; мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, пріапізм.