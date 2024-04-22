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Активні речовини — “Т”ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM)

ТРИМЕТАЗИДИН (TRIMETAZIDINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 12 препаратів
Предуктал® MR таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн., 35 мг, блістер, № 60; Серв'є Україна
Предуктал® MR Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн., 35 мг, блістер, № 60 Серв'є Україна
В 1197 аптеках
від 283,78 грн
Ціни в аптеках
Предуктал® ОД 80 мг капсули пролонгованої дії тверді, 80 мг, блістер, № 30; Серв'є
Предуктал® ОД 80 мг Капсули пролонгованої дії тверді, 80 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1097 аптеках
від 265,00 грн
Ціни в аптеках
Тридуктан МВ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн., 35 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 60; Асіно
Тридуктан МВ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн., 35 мг, блістер, пачка картонна, пачка картон., № 60 Асіно
В 1085 аптеках
від 245,50 грн
Ціни в аптеках
Предуктал® ОД 80 мг капсули пролонгованої дії тверді, 80 мг, блістер, № 90; Серв'є
Предуктал® ОД 80 мг Капсули пролонгованої дії тверді, 80 мг, блістер, № 90 Серв'є
В 815 аптеках
від 716,50 грн
Ціни в аптеках
Карметадин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн., 35 мг, блістер, № 60; Уорлд Медицин
Карметадин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн., 35 мг, блістер, № 60 Уорлд Медицин
В 565 аптеках
від 221,25 грн
Ціни в аптеках
Триметазидин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Триметазидин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 267 аптеках
від 107,60 грн
Ціни в аптеках
Кардазин-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Кардазин-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 85,41 грн
Ціни в аптеках
Предизин® таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 35 мг, блістер, № 60; Гедеон Ріхтер
Предизин® Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 35 мг, блістер, № 60 Гедеон Ріхтер
В 3 аптеках інших міст
від 232,79 грн
Ціни в інших містах
Тридуктан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 60; Асіно
Тридуктан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 60 Асіно
В 1 аптеці інших міст
від 102,68 грн
Ціни в інших містах
Трикард таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Трикард Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1 аптеці інших міст
від 35,33 грн
Ціни в інших містах
Тридуктан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30; Асіно
Тридуктан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30 Асіно
Немає в наявності
Кардуктал таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; Лекхім
Кардуктал Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 Лекхім
Немає в наявності

завдяки збереженню енергетичного метаболізму у клітинах, які потерпають від гіпоксії або ішемії, триметазидин запобігає зменшенню рівня внутрішньоклітинного АТФ, забезпечуючи тим самим належне функціонування іонних насосів i трансмембранного натрiєво-калiєвого потоку при збереженні клітинного гомеостазу; гальмує β-окиснення жирних кислот, блокуючи довголанцюгову 3-кетоацил-КоА тiолазу (3- КАТ), що підвищує окиснення глюкози; у клітинах в умовах ішемії процес отримання енергії шляхом окиснення глюкози потребує менше кисню порівняно з процесом отримання енергії шляхом β-окиснення жирних кислот; посилення процесу окиснення глюкози оптимізує енергетичні процеси у клітинах та відповідно підтримує достатній метаболізм енергії в умовах ішемії; у пацієнтів з ІХС триметазидин діє як метаболічний агент, зберігаючи внутрішньоклітинні рівні високоенергійних фосфатів у міокарді; ефекти досягаються без супутніх гемодинамічних ефектів.

дорослим триметазидин показаний для симптоматичного лікування стабільної стенокардії за умови недостатньої ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії.

1 табл. 35 мг триметазидину 2 р/добу під час їди, 1 табл. 20 мг триметазидину
3 р/добу під час їди, застосовують p/os вранці та ввечері, після 3 міс. лікування необхідно оцінити результати лікування та у разі відсутності ефекту триметазидин необхідно відмінити.

підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини, хвороба Паркінсона, симптоми паркінсонізму, тремор, с-м «неспокійних ніг» та інші рухові розлади, що мають відношення до вищезазначеного, тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну <30 мл/хв).

запаморочення, головний біль; симптоми паркінсонізму (тремор, акінезія, гіпертонус м’язів, нестійкість ходи, с-м «неспокійних ніг» та інші рухові розлади, що мають відношення до вищезазначеного); розлади сну (безсоння, сонливість); пальпітація, екстрасистолія, тахікардія, артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія, яка може бути асоційована з нездужанням, запамороченням або падінням, зокрема у пацієнтів, які застосовують антигіпертензивні засоби, почервоніння обличчя; біль в абдомінальній ділянці живота, діарея, диспепсія, нудота та блювання, запор; висип, свербіж, кропив’янка, г. генералізований екзантематозний пустульозний висип, ангіоневротичний набряк; астенія; агранулоцитоз, тромбоцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура; гепатит.