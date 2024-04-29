РИСПЕРИДОН (RISPERIDONUM) Діюча речовина
селективний моноамінергічний антагоніст з унікальними властивостями; виявляє високу афінність до серотонінергічних 5-НТ2 і дофамінергічних D2-рецепторів; зв’язується з α1- адренергічними рецепторами та з меншою афінністю - з Н1-гістамінергічними та α2-адренергічними рецепторами; не виявляє афінності до холінергічних рецепторів, не спричиняє значного пригнічення моторної активності і меншою мірою індукує каталепсію порівняно з класичними нейролептиками; збалансований центральний антагонізм до серотоніну та дофаміну зменшує схильність до екстрапірамідних побічних ефектів і розширює терапевтичний вплив ЛЗ з охопленням негативних та афективних симптомів шизофренії.
табл. в/о, табл. що дисперг. у рот. порожн., р-н оральн.: шизофренія та інші психічні розлади, у т. ч. підтримуюча терапія, у пацієнтів, у яких спостерігалася відповідь на терапію, з метою запобігання рецидиву хвороби; маніакальні епізоди при біполярних розладах (допоміжна терапія у комбінації з нормотиміками як початкове лікування або як монотерапія на період тривалістю до 12 тижнів); короткочасне лікування вираженої агресії або тяжких психічних симптомів у пацієнтів з деменцією при існуванні загрози заподіяння шкоди собі чи іншим; симптоматичне лікування зухвалих опозиційних розладів або інших розладів соціальної поведінки у дітей, підлітків та дорослих з розумовим розвитком нижче середнього або розумовою відсталістю, які мають прояви деструктивної поведінки (імпульсивність, аутоагресія); симптоматичне лікування аутичних розладів у дітей віком від 5 років, у яких симптоми варіюють від гіперактивності до роздратованості (включаючи агресію, завдання собі тілесних ушкоджень, тривожність та патологічні циклічні дії); пор. для суспенз. для ін’єкц. пролонг. дії: підтримувальна терапія при лікуванні шизофренії у пацієнтів, стабілізованих р/оs антипсихотичними ЛЗ.
внутрішньо p/os та в/м: шизофренія: дорослим, 1-2 р/добу, розпочинати прийом з 2 мг/добу (день 1-й), дозу можна збільшити до 4 мг (день 2-й), рекомендована доза - 4-6 мг/добу; МДД - 10 мг; дози вище 16 мг - не застосовують; при в/м введенні рекомендована доза - 25 мг 1 р на 2 тижні; пацієнтам, які застосовують p/os рисперидон по 4 мг або менше - застосовувати 25 мг 1 р на 2 тижні, пацієнтам, які застосовують вищі дози - застосовувати 37,5 мг 1 р на 2 тижні; якщо пацієнти не застосовують рисперидон p/os враховують p/os дозування попереднього лікування при виборі в/м стартової дози; підтримуюча доза - в/м, по 25 мг 1 р на 2 тижні, для деяких пацієнтів потрібні вищі дози - 37,5 або 50 мг; дозу можна підвищувати не частіше ніж 1 р на 4 тижні, максимальна доза - не вище 50 мг 1 р на 2 тижні; маніакальні епізоди при біполярних розладах: внутрішньо p/os, дорослим рекомендована початкова доза - 2 мг/добу, дозу можна індивідуально збільшити додаванням 1 мг/добу не частіше ніж через кожні 24 год, рекомендований діапазон доз - 2-6 мг/добу, дітям від 10 років рекомендована початкова доза - 0,5 мг 1 р/добу, дозу можна індивідуально збільшувати, додаючи від 0,5 до 1 мг/добу не частіше ніж через кожні 24 год. до досягнення рекомендованої дози 2,5 мг/добу, рекомендований діапазон доз - 0,5-6 мг/добу, МДД - 6 мг/добу; короткочасна терапія вираженої агресії або тяжких психічних симптомів у пацієнтів з деменцією: внутрішньо p/os, рекомендована початкова доза - 0,25 мг 2 р/добу, за необхідності дозу збільшити на 0,25 мг 2 р/добу не частіше ніж через день, оптимальна доза - 0,5 мг 2 р/добу, для деяких пацієнтів ефективну дозу збільшити до 1 мг 2 р/добу, після досягнення оптимальної дози розглянути можливість прийому добової дози 1 р/день; симптоматичне лікування розладів соціальної поведінки або агресивної поведінки: внутрішньо p/os дорослим пацієнтам та дітям від 5 років з масою тіла ≥50 кг рекомендована початкова доза - 0,5 мг 1 р/добу, у разі необхідності дозу коригують додаванням 0,5 мг 1 р/добу не частіше ніж через день; оптимальна доза для більшості пацієнтів - 1 мг 1 р/добу; з масою тіла <50 кг початкова доза - 0,25 мг 1 р/добу; при необхідності дозу коригують додаванням 0,25 мг 1 р/добу не частіше ніж через день, оптимальна доза для більшості пацієнтів - 0,5 мг 1 р/добу; аутичні розлади у дітей віком від 5 років: внутрішньо p/os з масою тіла <50 кг - рекомендована початкова доза - 0,25 мг 1 р/день, з 4 дня дозу збільшити на 0,25 мг, підтримувати дозу 0,5 мг та на 14 день провести оцінку клінічної відповіді, збільшення дози на 0,25 мг з інтервалом у 2 тижн. розглядати лише для пацієнтів з недостатньою клінічною відповіддю; з масою тіла ≥50 кг - рекомендована початкова доза - 0,5 мг 1 р/день, з 4 дня дозу можна збільшити на 0,5 мг, підтримувати дозу 1 мг та на 14 день провести оцінку клінічної відповіді, збільшення дози на 0,5 мг з інтервалом у 2 тижн. можна розглядати лише для пацієнтів з недостатньою клінічною відповіддю.
гіперчутливість до рисперидону або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ; табл., табл., що дисперг..: деменція та симптоми хвороби Паркінсона (ригідність, брадикінезія та паркінсонічні порушення постави); деменція та підозра на деменцію з тільцями Леві (окрім симптомів деменції щонайменше два з таких симптомів: паркінсонізм, візуальні галюцинації, хиткість ходи).
пневмонія, бронхіт, інфекції дихальних шляхів, ВДШ, синусит, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції вуха, грип, цистит, інфекції ока, тонзиліт, оніхомікоз, запалення підшкірної клітковини, локалізована інфекція, вірусна інфекція, акародерматит, інфекція; нейтропенія, зменшення кількості лейкоцитів, тромбоцитопенія, анемія, зниження гематокриту, збільшення кількості еозинофілів, агранулоцитоз; гіперчутливість, анафілактична реакція; гіперпролактинемія, порушення секреції антидіуретичного гормону, присутність глюкози в сечі; збільшення/ зменшення маси тіла, підвищення/ зниження апетиту, ЦД, гіперглікемія, полідипсія, анорексія, підвищення рівня холестерину, водна інтоксикація, гіпоглікемія, гіперінсулінемія, підвищення рівня тригліцеридів, діабетичний кетоацидоз; безсоння, розлади сну, ажитація, депресія, тривога, манія, сплутаність свідомості, зниження лібідо, знервованість, нічні жахи, притуплений афект, аноргазмія; седація/сонливість, паркінсонізм, головний біль, акатизія, дистонія, запаморочення, дискінезія, тремор, пізня дискінезія, церебральна ішемія, відсутність реакції на подразники, втрата свідомості, пригнічений рівень свідомості, судоми, синкопе, психомоторна гіперактивність, розлади рівноваги, порушення координації, постуральне запаморочення, порушення уваги, дизартрія, розлади смакових відчуттів, гіпестезія, парестезія, злоякісний нейролептичний с-м, цереброваскулярні розлади, діабетична кома, ритмічне похитування голови, розмитість зору, кон’юнктивіт, світлобоязнь, сухість очей, збільшення сльозовиділення, почервоніння очей, глаукома, порушення руху очних яблук, ротаторний ністагм, утворення кірки на краю повіки, інтраопераційний с-м атонічної райдужки, вертиго, тиніт, біль у вухах; тахікардія, фібриляція передсердь, AV-блокада, порушення провідності серця, подовження інтервалу QT, брадикардія, відхилення на ЕКГ, відчуття серцебиття, синусова аритмія, АГ, гіпотензія, ортостатична гіпотензія, припливи, легенева емболія, тромбоз вен, диспное, фаринго- ларингеальний біль, кашель, епістаксис, закладеність носа, аспіраційна пневмонія, легеневий застій, погіршення прохідності дихальних шляхів, хрипи, свистяче дихання, дисфонія, розлади дихання, с-м нічного апное, гіпервентиляція; біль/ дискомфорт у животі, блювання, нудота, запор, діарея, диспепсія, сухість у роті, зубний біль, нетримання калу, фекалома, гастроентерит, дисфагія, здуття живота, панкреатит, обструкція ШКТ, набрякання язика, хейліт, непрохідність кишечнику, підвищення рівнів трансаміназ, гаммаглутаміл-трансферази, печінкових ферментів, жовтяниця; висипання, еритема, кропив’янка, свербіж, алопеція, гіперкератоз, екзема, сухість/ зміна кольору шкіри, акне, себорейний дерматит, захворювання/ пошкодження шкіри, медикаментозні висипання, лупа, ангіоневротичний набряк; м’язові спазми, м’язово-скелетний біль, біль у спині/ шиї, артралгія, підвищення рівня КФК, порушення постави, скутість суглобів, набрякання суглобів, м’язова слабкість, рабдоміоліз; нетримання сечі, полакіурія, затримка сечі, дизурія; екстрапірамідні симптоми та/або с-м відміни у новонароджених, еректильна дисфункція, порушення еякуляції, аменорея, порушення менструального циклу/ затримка менструації, гінекомастія, галакторея, статева дисфункція, біль/ нагрубання/ збільшення/ виділення з молочних залоз, вагінальні виділення, пріапізм; набряк, лихоманка, біль у грудній клітці, астенія, втома, біль, набряк обличчя, озноб, підвищення/зниження t0 тіла, порушення ходи, спрага, дискомфорт у грудях, гарячка, незвичні відчуття, дискомфорт, гіпотермія, відчуття холоду у кінцівках, с-м відміни препарату, ущільнення; падіння, біль після хірургічних втручань; частота невідома - с-м постуральної ортостатичної тахікардії.