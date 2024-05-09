ПАРОКСЕТИН (PAROXETINUM) Діюча речовина
потужний селективний інгібітор зворотного захоплення 5- гідрокситриптаміну (5-НТ, серотонін); антидепресивна дія та ефективність якого при лікуванні обсесивно- компульсивних і панічних розладів зумовлена специфічним гальмуванням захоплення 5-гідрокситриптаміну нейронами мозку; за своєю хімічною структурою відрізняється від трициклічних, тетрациклічних та інших антидепресантів; має низьку спорідненість з мускариновими холінергічними рецепторами; має незначну спорідненість з α1-, α2- і β-адренорецепторами, допаміновими (D2) 5-НТ1-подібними, 5-НТ2- та гістаміновими (Н1-) рецепторами; не впливає на психомоторну функцію і не посилює депресивну дію етанолу; не впливає на діяльність CC системи; не спричиняє клінічно значущих змін АТ, ЧСС і параметрів ЕКГ.
дорослі, великий депресивний розлад; лікування симптомів та профілактика рецидивів обсесивно-компульсивного розладу; панічного розладу з/без супутньої агорафобії; генералізованого тривожного розладу; лікування соціальних фобій/соціально-тривожних станів; посттравматичного стресового розладу.
p/os; дозу ретельно добирати індивідуально протягом перших 2-3 тижнів лікування, потім коригувати її залежно від клінічних проявів; великий депресивний розлад, соціальні тривожні стани/соціальні фобії, посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад: рекомендована доза - 20 мг/добу; дозу збільшувати поступово на 10 мг/добу, МДД - 50 мг/добу; обсесивно- компульсивні розлади: початкова доза - 20 мг/добу, потім щотижня збільшувати її на 10 мг/добу, рекомендована доза - 40 мг/добу, МДД 60 мг/добу; панічний розлад: початкова доза - 10 мг/добу, а потім щотижня збільшувати її на 10 мг, рекомендована доза - 40 мг/добу, МДД - 50 мг/добу; для зменшення ризику можливого посилення симптоматики панічного розладу рекомендується починати лікування з невисокої дози; уникати раптової відміни.
підвищена чутливість до пароксетину або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; не призначати одночасно з інгібіторами МАО (лінезолід і метилтіоніну хлориду (метиленового синього)) та раніше, ніж через 2 тижні після припинення лікування інгібіторами МАО; не призначати у поєднанні з тіоридазином, оскільки пароксетин може підвищувати рівні тіоридазину в плазмі, застосування тіоридазину може призвести до подовження інтервалу QT та розвитку внаслідок цього тяжкої шлуночкової аритмії (torsades de pointes) та раптовим летальним наслідком; не призначати у комбінації з пімозидом.
підвищена кровоточивість шкіри та слизових оболонок (екхімози та гінекологічні кровотечі), тромбоцитопенія; АР (анафілактоїдні р-ції та ангіоневротичний набряк); с-м, зумовлений недостатньою секрецією антидіуретичного гормону; збільшення рівня холестерину, зниження апетиту; гіпонатріємія; сонливість, безсоння, ажитація, аномальні сни (кошмарні сновидіння), сплутаність свідомості, галюцинації, маніакальні р-ції, неспокій, деперсоналізація, панічні атаки, акатизія, с-м неспокійних ніг; запаморочення, тремор, головний біль, екстрапірамідні розлади, серотоніновий с-м (ажитація, сплутаність свідомості, діафорез, галюцинації, гіперрефлексію, міоклонус, тахікардію і тремор); нечіткість зору, мідріаз, г. глаукома; синусова тахікардія, постуральна гіпотензія, транзиторне підвищення або зниження АТ, брадикардія; позіхання; нудота, запори, діарея, блювання, сухість у роті, шлунково-кишкові кровотечі; підвищення рівня печінкових ферментів, розлади з боку печінки (гепатити, інколи з жовтяницею та/або печінковою недостатністю); підвищене потовиділення, шкірні висипання, свербіж, тяжкі шкірні побічні реакції (поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроз), кропив’янка, р-ції фоточутливості; затримка сечовиділення, нетримання сечі; статева дисфункція, гіперпролактинемія/галакторея, менструальні порушення (менорагії, метрорагії, аменореї, відстрочені та нерегулярні менструації), приапізм; артралгія, міальгія; астенія, збільшення маси тіла; периферичні набряки; у дітей - емоційна лабільність (заподіяння собі шкоди, суїцидальні думки, плач з погрозами самогубства, зміни настрою), частота невідома - суїцидальні ідеї/поведінка та агресія, дзвін у вухах.