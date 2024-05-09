підвищена чутливість до пароксетину або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; не призначати одночасно з інгібіторами МАО (лінезолід і метилтіоніну хлориду (метиленового синього)) та раніше, ніж через 2 тижні після припинення лікування інгібіторами МАО; не призначати у поєднанні з тіоридазином, оскільки пароксетин може підвищувати рівні тіоридазину в плазмі, застосування тіоридазину може призвести до подовження інтервалу QT та розвитку внаслідок цього тяжкої шлуночкової аритмії (torsades de pointes) та раптовим летальним наслідком; не призначати у комбінації з пімозидом.