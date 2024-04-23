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Активні речовини — “О”ОРНІДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM)

ОРНІДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Орнідазол-КВ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 г, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Орнідазол-КВ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 0,5 г, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 708 аптеках
від 88,92 грн
Ціни в аптеках
Оргіл® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10; Гледфарм
Оргіл® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10 Гледфарм
В 703 аптеках
від 125,44 грн
Ціни в аптеках
Мератин таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Мілі Хелскере
Мератин Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Мілі Хелскере
В 555 аптеках
від 117,52 грн
Ціни в аптеках
Орнідазол-Астрафарм капсули, 500 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Орнідазол-Астрафарм Капсули, 500 мг, блістер, № 10 Астрафарм
В 390 аптеках
від 80,55 грн
Ціни в аптеках
Орнізол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 10; Корпорація Артеріум
Орнізол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 10 Корпорація Артеріум
В 181 аптеці
від 81,37 грн
Ціни в аптеках
Орнігіл® розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Орнігіл® Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 149 аптеках
від 153,81 грн
Ціни в аптеках
Орнідазол-Дарниця розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Дарниця ФФ
Орнідазол-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Дарниця ФФ
В 69 аптеках
від 62,00 грн
Ціни в аптеках
Орнідазол розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, № 1; Інфузія
Орнідазол Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, № 1 Інфузія
В 46 аптеках
від 97,57 грн
Ціни в аптеках
Орнімак® розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Орнімак® Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
В 46 аптеках
від 107,54 грн
Ціни в аптеках
Орністил розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ананта Медікеар
Орністил Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ананта Медікеар
В 42 аптеках
від 167,94 грн
Ціни в аптеках
Орнізол® розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Орнізол® Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 21 аптеці
від 168,67 грн
Ціни в аптеках
Орнідазол-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Орнідазол-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 13 аптеках
від 73,62 грн
Ціни в аптеках
Орнідазол-Новофарм розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Новофарм-Біосинтез
Орнідазол-Новофарм Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 9 аптеках
від 104,50 грн
Ціни в аптеках
Орнігіл® розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Орнігіл® Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
Немає в наявності

похідний 5-нітроімідазолу а/б, чинить антибактеріальну дію, подібну до дії метронідазолу та інших 5-нітроімідазолів; ДНК-тропний із вибірковою активністю щодо м/о, які мають ферментні системи, здатні відновлювати нітрогрупу і каталізувати взаємодію білків групи феридоксинів із нітросполуками; після проникнення в мікробну клітину відновлює нітрогрупи під впливом нітроредуктаз м/о та активністю вже відновленого нітроімідазолу; продукти відновлення утворюють комплекси з ДНК, спричиняючи її деградацію, порушують процеси реплікації і транскрипції ДНК; продукти метаболізму мають цитотоксичні властивості та порушують процеси клітинного дихання; ефективний щодо Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (Giardia intestinalis), деяких анаеробних бактерій (Gardnerella vaginalis, Bacteroides, Clostridium spp., Fusobacterium), анаеробних коків; чинить протипротозойну дію проти Balantidium coli, Blastocystis hominis, Trichomonas vaginalis, Trichonomus foetus, Giardia intesinalis і Entamoeba histolytica.

трихомоніаз (сечостатеві інфекції у жінок і чоловіків, спричинені Trichomonas vaginalis); амебіаз (усі кишкові інфекції, спричинені Entamoeba histolytica, амебна дизентерія, усі позакишкові форми амебіазу, амебний абсцес печінки); лямбліоз; профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями після хірургічних втручань на товстому кишечнику та гінекологічних втручань; парентеральне введення показане у випадках г. та тяжкої інфекції або коли р/оs застосування неможливе при: анаеробних системних інфекціях, спричинених чутливими до орнідазолу м/о: септицемія, менінгіти, перитоніти, післяопераційні ранові інфекції, післяпологовий сепсис, септичний аборт та ендометрит; для профілактики інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями, при хірургічних втручаннях (особливо при операціях на ободовій та прямій кишці), при гінекологічних операціях; при амебній дизентерії з тяжким перебігом, всі позакишкові форми амебіазу, лямбліоз, абсцес печінки.

застосовують p/osчи в/в; в/в, при анаеробній інфекції дорослим і дітям віком від 12 років застосовують у початковій дозі 500-1000 мг, потім - по 500 мг кожні 12 год. або по 1000 мг кожні 24 год. протягом 5-10 діб (ступенева доза); після того, як стан пацієнта стабілізується, перейти на p/os прийом по 500 мг кожні 12 год.; дітям до 12 років з масою тіла ˃6 кг добову дозу призначають із розрахунку 20 мг/кг, розподілену на 2 введення протягом 5-10 діб; для профілактики анаеробних інфекцій дорослим і дітям віком від 12 років в/в по 500-1000 мг за півгодини перед оперативним втручанням; амебна дизентерія з тяжким перебігом, усі позакишкові форми амебіазу, лямбліоз, абсцес печінки: для дорослих і дітей віком від 12 років перше введення 500-1000 мг, далі по - 500 мг кожні 12 год протягом 3-6 діб, дітям віком до 12 років з масою тіла більше 6 кг із розрахунку 20-30 мг/кг розподілені на 2 введення; p/os: трихомоніаз: при курсі лікування 1 день дорослим та дітям з масою понад 35 кг - 1500 мг на один прийом ввечері, добова доза для дітей з масою тіла більше 20 кг - 25 мг/кг за один прийом; при курсі лікування 5 днів дорослим та дітям з масою тіла понад 35 кг - по 500 мг 2 р/добу, дітям з масою тіла менше 35 кг - не рекомендовано; статевий партнер повинен пройти такий самий курс лікування; амебіаз: 3-денний курс лікування хворих з амебною дизентерією: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг - 1500 мг на один прийом ввечері, при масі тіла понад 60 кг по 1000 мг 2 р/добу, дітям до 35 кг - 1500 мг за один прийом, 25 кг - 1000 мг за один прийом, 13 кг - 500 мг за один прийом (розраховується як 40 мг/кг/на прийом); інші форми амебіазу з курсом лікування 5-10 днів: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг по 500 мг 2 р/добу, дітям до 35 кг - 1000 мг за один прийом, 20 кг - 500 мг за один прийом (із розрахунку 25 мг/кг/на прийом); при лямбліозі: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг 1500 мг одноразово ввечері, дітям з масою тіла менше 35 кг - одноразовий прийом дози 40 мг/кг/добу, тривалість лікування 1-2 дні; профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями: тривалість післяопераційної терапії становить 5-10 днів, p/os призначають після стабілізації стану оперованого і можливості самостійного вживання табл., застосовують по 500 мг кожні 12 год; для дітей добова доза становить 20 мг/кг на 2 прийоми протягом 5-10 днів; для профілактики змішаних інфекцій застосовувати у комбінації з аміноглікозидами, а/б пеніцилінового та цефалоспоринового ряду, вводити роздільно.

гіперчутливість до орнідазолу або до інших похідних нітроімідазолу; органічні захворювання ЦНС; епілепсія, розсіяний склероз; порушення кровообігу, патологічні ураження крові або інші гематологічні аномалії; хр. алкоголізм.

прояви впливу на кістковий мозок, помірна лейкопенія, нейтропенія; реакції гіперчутливості (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк); шкірні висипання, кропив’янка, гіперемія шкіри, свербіж; запаморочення, сонливість, головний біль, тремор, ригідність м’язів, порушення координації, атаксія, судоми, тимчасова втрата чи сплутаність свідомості, ознаки сенсорної або змішаної периферичної нейропатії, збудження; порушення смаку, металевий присмак у роті, сухість у роті, обкладеність язика, нудота, блювання, диспепсія, відчуття тяжкості і болючості в епігастральній ділянці; гепатотоксичність, зміни печінкових функціональних проб; підвищення t°; озноб; загальна слабкість; втомлюваність; задишка; зміни в місці введення (біль, почервоніння, відчуття печіння y місці введення); потемніння кольору сечі, СС розлади (зниження АТ).