застосовують p/osчи в/в; в/в, при анаеробній інфекції дорослим і дітям віком від 12 років застосовують у початковій дозі 500-1000 мг, потім - по 500 мг кожні 12 год. або по 1000 мг кожні 24 год. протягом 5-10 діб (ступенева доза); після того, як стан пацієнта стабілізується, перейти на p/os прийом по 500 мг кожні 12 год.; дітям до 12 років з масою тіла ˃6 кг добову дозу призначають із розрахунку 20 мг/кг, розподілену на 2 введення протягом 5-10 діб; для профілактики анаеробних інфекцій дорослим і дітям віком від 12 років в/в по 500-1000 мг за півгодини перед оперативним втручанням; амебна дизентерія з тяжким перебігом, усі позакишкові форми амебіазу, лямбліоз, абсцес печінки: для дорослих і дітей віком від 12 років перше введення 500-1000 мг, далі по - 500 мг кожні 12 год протягом 3-6 діб, дітям віком до 12 років з масою тіла більше 6 кг із розрахунку 20-30 мг/кг розподілені на 2 введення; p/os: трихомоніаз: при курсі лікування 1 день дорослим та дітям з масою понад 35 кг - 1500 мг на один прийом ввечері, добова доза для дітей з масою тіла більше 20 кг - 25 мг/кг за один прийом; при курсі лікування 5 днів дорослим та дітям з масою тіла понад 35 кг - по 500 мг 2 р/добу, дітям з масою тіла менше 35 кг - не рекомендовано; статевий партнер повинен пройти такий самий курс лікування; амебіаз: 3-денний курс лікування хворих з амебною дизентерією: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг - 1500 мг на один прийом ввечері, при масі тіла понад 60 кг по 1000 мг 2 р/добу, дітям до 35 кг - 1500 мг за один прийом, 25 кг - 1000 мг за один прийом, 13 кг - 500 мг за один прийом (розраховується як 40 мг/кг/на прийом); інші форми амебіазу з курсом лікування 5-10 днів: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг по 500 мг 2 р/добу, дітям до 35 кг - 1000 мг за один прийом, 20 кг - 500 мг за один прийом (із розрахунку 25 мг/кг/на прийом); при лямбліозі: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг 1500 мг одноразово ввечері, дітям з масою тіла менше 35 кг - одноразовий прийом дози 40 мг/кг/добу, тривалість лікування 1-2 дні; профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями: тривалість післяопераційної терапії становить 5-10 днів, p/os призначають після стабілізації стану оперованого і можливості самостійного вживання табл., застосовують по 500 мг кожні 12 год; для дітей добова доза становить 20 мг/кг на 2 прийоми протягом 5-10 днів; для профілактики змішаних інфекцій застосовувати у комбінації з аміноглікозидами, а/б пеніцилінового та цефалоспоринового ряду, вводити роздільно.