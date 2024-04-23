ОРНІДАЗОЛ (ORNIDAZOLUM) Діюча речовина
похідний 5-нітроімідазолу а/б, чинить антибактеріальну дію, подібну до дії метронідазолу та інших 5-нітроімідазолів; ДНК-тропний із вибірковою активністю щодо м/о, які мають ферментні системи, здатні відновлювати нітрогрупу і каталізувати взаємодію білків групи феридоксинів із нітросполуками; після проникнення в мікробну клітину відновлює нітрогрупи під впливом нітроредуктаз м/о та активністю вже відновленого нітроімідазолу; продукти відновлення утворюють комплекси з ДНК, спричиняючи її деградацію, порушують процеси реплікації і транскрипції ДНК; продукти метаболізму мають цитотоксичні властивості та порушують процеси клітинного дихання; ефективний щодо Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia (Giardia intestinalis), деяких анаеробних бактерій (Gardnerella vaginalis, Bacteroides, Clostridium spp., Fusobacterium), анаеробних коків; чинить протипротозойну дію проти Balantidium coli, Blastocystis hominis, Trichomonas vaginalis, Trichonomus foetus, Giardia intesinalis і Entamoeba histolytica.
трихомоніаз (сечостатеві інфекції у жінок і чоловіків, спричинені Trichomonas vaginalis); амебіаз (усі кишкові інфекції, спричинені Entamoeba histolytica, амебна дизентерія, усі позакишкові форми амебіазу, амебний абсцес печінки); лямбліоз; профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями після хірургічних втручань на товстому кишечнику та гінекологічних втручань; парентеральне введення показане у випадках г. та тяжкої інфекції або коли р/оs застосування неможливе при: анаеробних системних інфекціях, спричинених чутливими до орнідазолу м/о: септицемія, менінгіти, перитоніти, післяопераційні ранові інфекції, післяпологовий сепсис, септичний аборт та ендометрит; для профілактики інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями, при хірургічних втручаннях (особливо при операціях на ободовій та прямій кишці), при гінекологічних операціях; при амебній дизентерії з тяжким перебігом, всі позакишкові форми амебіазу, лямбліоз, абсцес печінки.
застосовують p/osчи в/в; в/в, при анаеробній інфекції дорослим і дітям віком від 12 років застосовують у початковій дозі 500-1000 мг, потім - по 500 мг кожні 12 год. або по 1000 мг кожні 24 год. протягом 5-10 діб (ступенева доза); після того, як стан пацієнта стабілізується, перейти на p/os прийом по 500 мг кожні 12 год.; дітям до 12 років з масою тіла ˃6 кг добову дозу призначають із розрахунку 20 мг/кг, розподілену на 2 введення протягом 5-10 діб; для профілактики анаеробних інфекцій дорослим і дітям віком від 12 років в/в по 500-1000 мг за півгодини перед оперативним втручанням; амебна дизентерія з тяжким перебігом, усі позакишкові форми амебіазу, лямбліоз, абсцес печінки: для дорослих і дітей віком від 12 років перше введення 500-1000 мг, далі по - 500 мг кожні 12 год протягом 3-6 діб, дітям віком до 12 років з масою тіла більше 6 кг із розрахунку 20-30 мг/кг розподілені на 2 введення; p/os: трихомоніаз: при курсі лікування 1 день дорослим та дітям з масою понад 35 кг - 1500 мг на один прийом ввечері, добова доза для дітей з масою тіла більше 20 кг - 25 мг/кг за один прийом; при курсі лікування 5 днів дорослим та дітям з масою тіла понад 35 кг - по 500 мг 2 р/добу, дітям з масою тіла менше 35 кг - не рекомендовано; статевий партнер повинен пройти такий самий курс лікування; амебіаз: 3-денний курс лікування хворих з амебною дизентерією: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг - 1500 мг на один прийом ввечері, при масі тіла понад 60 кг по 1000 мг 2 р/добу, дітям до 35 кг - 1500 мг за один прийом, 25 кг - 1000 мг за один прийом, 13 кг - 500 мг за один прийом (розраховується як 40 мг/кг/на прийом); інші форми амебіазу з курсом лікування 5-10 днів: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг по 500 мг 2 р/добу, дітям до 35 кг - 1000 мг за один прийом, 20 кг - 500 мг за один прийом (із розрахунку 25 мг/кг/на прийом); при лямбліозі: дорослим і дітям з масою тіла понад 35 кг 1500 мг одноразово ввечері, дітям з масою тіла менше 35 кг - одноразовий прийом дози 40 мг/кг/добу, тривалість лікування 1-2 дні; профілактика інфекцій, спричинених анаеробними бактеріями: тривалість післяопераційної терапії становить 5-10 днів, p/os призначають після стабілізації стану оперованого і можливості самостійного вживання табл., застосовують по 500 мг кожні 12 год; для дітей добова доза становить 20 мг/кг на 2 прийоми протягом 5-10 днів; для профілактики змішаних інфекцій застосовувати у комбінації з аміноглікозидами, а/б пеніцилінового та цефалоспоринового ряду, вводити роздільно.
гіперчутливість до орнідазолу або до інших похідних нітроімідазолу; органічні захворювання ЦНС; епілепсія, розсіяний склероз; порушення кровообігу, патологічні ураження крові або інші гематологічні аномалії; хр. алкоголізм.
прояви впливу на кістковий мозок, помірна лейкопенія, нейтропенія; реакції гіперчутливості (анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк); шкірні висипання, кропив’янка, гіперемія шкіри, свербіж; запаморочення, сонливість, головний біль, тремор, ригідність м’язів, порушення координації, атаксія, судоми, тимчасова втрата чи сплутаність свідомості, ознаки сенсорної або змішаної периферичної нейропатії, збудження; порушення смаку, металевий присмак у роті, сухість у роті, обкладеність язика, нудота, блювання, диспепсія, відчуття тяжкості і болючості в епігастральній ділянці; гепатотоксичність, зміни печінкових функціональних проб; підвищення t°; озноб; загальна слабкість; втомлюваність; задишка; зміни в місці введення (біль, почервоніння, відчуття печіння y місці введення); потемніння кольору сечі, СС розлади (зниження АТ).