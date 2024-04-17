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Активні речовини — “Л”ЛЕРКАНІДИПІН (LERCANIDIPINUM)

ЛЕРКАНІДИПІН (LERCANIDIPINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 18 препаратів
Леркамен® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 60; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Леркамен® 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 60 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1183 аптеках
від 380,75 грн
Ціни в аптеках
Леркамен® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Леркамен® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1121 аптеці
від 614,80 грн
Ціни в аптеках
Ванлерк таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Ванлерк Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 803 аптеках
від 148,82 грн
Ціни в аптеках
Лерканідипін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Лерканідипін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 636 аптеках
від 122,32 грн
Ціни в аптеках
Ванлерк таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Ванлерк Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 633 аптеках
від 243,72 грн
Ціни в аптеках
Занідіп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занідіп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 589 аптеках
від 221,28 грн
Ціни в аптеках
Лерканідипін-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Лерканідипін-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 533 аптеках
від 193,52 грн
Ціни в аптеках
Леркамен® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Леркамен® 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 522 аптеках
від 208,70 грн
Ціни в аптеках
Лерканія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Фармак
Лерканія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Фармак
В 488 аптеках
від 137,30 грн
Ціни в аптеках
Леркамен® 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Леркамен® 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 416 аптеках
від 332,46 грн
Ціни в аптеках
Занідіп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занідіп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 392 аптеках
від 333,90 грн
Ціни в аптеках
Лерканія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Фармак
Лерканія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Фармак
В 385 аптеках
від 194,40 грн
Ціни в аптеках
Занідіп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 98; Recordati Ireland Ltd
Занідіп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 98 Recordati Ireland Ltd
В 362 аптеках
від 955,54 грн
Ціни в аптеках
Занідіп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 98; Recordati Ireland Ltd
Занідіп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 98 Recordati Ireland Ltd
В 322 аптеках
від 584,86 грн
Ціни в аптеках
Езантал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Езантал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 264 аптеках
від 152,21 грн
Ціни в аптеках
Езантал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Езантал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 246 аптеках
від 239,40 грн
Ціни в аптеках
Торидип 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Торрент
Торидип 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Торрент
В 207 аптеках
від 133,75 грн
Ціни в аптеках
Торидип 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Торрент
Торидип 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Торрент
В 161 аптеці
від 214,91 грн
Ціни в аптеках

антагоніст кальцію дигідропіридинової групи, що пригнічує трансмембранний приплив кальцію у клітини серця та гладеньких м’язів; механізм його дії обумовлений прямою релаксуючою дією на м’язи судин, внаслідок чого знижується загальний периферичний опір судин; незважаючи на короткий період напіввиведення лерканідипіну, він має пролонговану антигіпертензивну дію за рахунок високого коефіцієнта мембранного розподілу і позбавлений негативної інотропної дії завдяки його високій судинній селективності; оскільки вазодилатація, спричинена лерканідипіном, відбувається поступово, то г. гіпотензія з рефлекторною тахікардією у хворих на АГ спостерігається рідко.

есенціальна АГ легкого або помірного ступеня тяжкості.

рекомендована доза для дорослих становить 10 мг 1 р/добу, не менше, ніж за 15 хв до їди, доза може бути підвищена до 20 мг, залежно від індивідуальної чутливості пацієнта; максимальна антигіпертензивна дія розвивається протягом 2 тижнів лікування; дозування встановлюється поступово, оскільки максимальна антигіпертензивна дія може проявитися через 2 тижні після початку лікування; можна приймати одночасно із інгібіторами АПФ, діуретичними засобами, β-адреноблокаторами.

підвищена чутливість до діючої речовини чи інших дигідропіридинів або до будь-якого компонента препарату; жінкам репродуктивного віку, якщо вони не застосовують контрацепцію; обструкція судин, що виходять з лівого шлуночка; нелікована застійна СН; нестабільна стенокардія; тяжкі порушення функції печінки або нирок (кліренс креатиніну < 30 мл/хв); протягом 1 місяця після ІМ; одночасне застосування з інгібіторами СYР 3А4, циклоспорином, грейпфрутовим соком.

головний біль, запаморочення, периферичні набряки, тахікардія, посилене серцебиття і припливи, гіперчутливість, сонливість, стенокардія, непритомність, нудота, біль в епігастрії, діарея, диспепсія, блювання, висипання, міалгія, поліурія, периферичні набряки, астенія, втомлюваність, гіперплазія ясен, оборотне збільшення кількості трансаміназ печінки в сироватці крові, артеріальна гіпотензія, збільшення частоти сечовипускання, біль у грудях, в окремих випадках може спостерігатися ІМ.