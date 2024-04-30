ЛЕВОТИРОКСИН НАТРІЙ (LEVOTHYROXINUM NATRICUM) Діюча речовина
синтетичний лівообертальний ізомер тироксину, виявляє ефекти, ідентичні тим, які має гормон, що секретується щитовидною залозою; перетворюється у Т3 (трийодтиронін) у периферичних органах, як ендогенний гормон, і впливає на Т3-рецептори; немає різниці між функціями ендогенного гормону і екзогенного левотироксину.
у дозі 25 - 200 мкг: лікування доброякісних захворювань щитовидної залози, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба, як замісна терапія при гіпотиреозі, супресивна терапія раку щитовидної залози; у дозі 25 - 100 мкг: як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії при гіпертиреозі; у дозі 100/150/200 мкг: як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії.
добову дозу визначають індивідуально, приймають вранці натще, за 30 хв. до їди, запиваючи півсклянкою води; рекомендовані дози: лікування доброякісних захворювань щитовидної залози, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба - 75-200 мкг/добу; у комплексній терапії гіпотиреозу у дорослих: початкова доза 25-50 мкг/добу, підтримуюча - 100-200 мкг/добу; у комплексній терапії гіпотиреозу у дітей: початкова доза 12,5-50 мкг/м2 поверхні тіла, підтримуюча - 100-150 мкг/м2 поверхні тіла; як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії гіпертиреоза - 50-100 мкг/добу; супресивна терапія раку щитовидної залози - 150-300 мкг/добу; як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії: за 4 та 3 тижні до тесту 75мкг/добу, за 2 та 1 тиждень до тесту 150 мкг/добу; маленьким дітям добову дозу дають за один прийом за 30 хв. до першого годування (табл. розчиняють у воді до отримання тонкої зависі); для новонароджених і немовлят із вродженим гіпотиреозом початкова рекомендована доза становить від 10 до 15 мкг/кг маси тіла на добу протягом перших 3 місяців, після цього доза коригується індивідуально; пацієнтам літнього віку, із серцево-судинними захворюваннями та з тяжким довготривалим гіпотиреозом лікування починати з особливою обережністю, з малих доз (12,5 мкг на добу), дозу збільшують до підтримуючої через більш тривалі інтервали часу (на 12,5 мкг на добу кожні 2 тижні), регулярно контролюючи рівень гормонів щитовидної залози.
підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту препарату; недостатність наднирникових залоз, гіпофізарна недостатність, тиреотоксикоз, які не лікувалися; г. ІМ, г. міокардит, г. панкардит; комбінована терапія левотироксином та антитиреоїдними засобами під час вагітності не призначається.
АР на шкірі та з боку дихальних шляхів, включаючи шкірні висипання, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, задишку; серцеві аритмії (миготлива аритмія, екстрасистолія), тахікардія, стенокардія, відчуття серцебиття, приливи, головний біль, м’язова слабкість та судоми, підвищення t°, блювання, розлади менструального циклу, псевдотумор мозку, тремор, відчуття тривоги, безсоння, підвищена пітливість, зменшення маси тіла, діарея.