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Активні речовини — “Л”ЛЕВОТИРОКСИН НАТРІЙ (LEVOTHYROXINUM NATRICUM)

ЛЕВОТИРОКСИН НАТРІЙ (LEVOTHYROXINUM NATRICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 27 препаратів
Еутирокс таблетки, 50 мкг, блістер, № 100; Асіно
Еутирокс Таблетки, 50 мкг, блістер, № 100 Асіно
В 1183 аптеках
від 195,75 грн
Ціни в аптеках
Еутирокс таблетки, 25 мкг, блістер, № 100; Асіно
Еутирокс Таблетки, 25 мкг, блістер, № 100 Асіно
В 1178 аптеках
від 180,25 грн
Ціни в аптеках
Еутирокс таблетки, 100 мкг, блістер, № 100; Асіно
Еутирокс Таблетки, 100 мкг, блістер, № 100 Асіно
В 1178 аптеках
від 226,91 грн
Ціни в аптеках
Еутирокс таблетки, 75 мкг, блістер, № 100; Асіно
Еутирокс Таблетки, 75 мкг, блістер, № 100 Асіно
В 1163 аптеках
від 200,41 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі таблетки, 50 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 50 Берлін-Хемі Таблетки, 50 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1138 аптеках
від 97,57 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки, 100 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі Таблетки, 100 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1123 аптеках
від 118,73 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки, 75 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі Таблетки, 75 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1113 аптеках
від 108,46 грн
Ціни в аптеках
Еутирокс таблетки, 125 мкг, блістер, № 100; Асіно
Еутирокс Таблетки, 125 мкг, блістер, № 100 Асіно
В 1097 аптеках
від 219,60 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі таблетки, 125 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі Таблетки, 125 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1053 аптеках
від 122,27 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі таблетки, 150 мкг, блістер, № 50; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі Таблетки, 150 мкг, блістер, № 50 Berlin-Chemie AG
В 1040 аптеках
від 100,00 грн
Ціни в аптеках
Еутирокс таблетки, 150 мкг, блістер, № 100; Асіно
Еутирокс Таблетки, 150 мкг, блістер, № 100 Асіно
В 1012 аптеках
від 226,80 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 50 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 50 мкг, № 50 Фармак
В 315 аптеках
від 65,90 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 100 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 100 мкг, № 50 Фармак
В 306 аптеках
від 82,80 грн
Ціни в аптеках
Еферокс таблетки, 100 мкг, блістер, № 100; esparma
Еферокс Таблетки, 100 мкг, блістер, № 100 esparma
В 239 аптеках
від 130,37 грн
Ціни в аптеках
Еферокс таблетки, 25 мкг, блістер, № 100; esparma
Еферокс Таблетки, 25 мкг, блістер, № 100 esparma
В 211 аптеці
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Сінторікс таблетки, 100 мкг, блістер, № 50; Фармак
Сінторікс Таблетки, 100 мкг, блістер, № 50 Фармак
В 118 аптеках
від 73,60 грн
Ціни в аптеках
Сінторікс таблетки, 75 мкг, блістер, № 50; Фармак
Сінторікс Таблетки, 75 мкг, блістер, № 50 Фармак
В 115 аптеках
від 68,30 грн
Ціни в аптеках
Сінторікс таблетки, 150 мкг, блістер, № 50; Фармак
Сінторікс Таблетки, 150 мкг, блістер, № 50 Фармак
В 114 аптеках
від 84,10 грн
Ціни в аптеках
Еферокс таблетки, 50 мкг, блістер, № 100; esparma
Еферокс Таблетки, 50 мкг, блістер, № 100 esparma
В 110 аптеках
від 91,83 грн
Ціни в аптеках
Сінторікс таблетки, 25 мкг, блістер, № 50; Фармак
Сінторікс Таблетки, 25 мкг, блістер, № 50 Фармак
В 110 аптеках
від 63,10 грн
Ціни в аптеках
Сінторікс таблетки, 125 мкг, блістер, № 50; Фармак
Сінторікс Таблетки, 125 мкг, блістер, № 50 Фармак
В 110 аптеках
від 78,80 грн
Ціни в аптеках
Сінторікс таблетки, 50 мкг, блістер, № 50; Фармак
Сінторікс Таблетки, 50 мкг, блістер, № 50 Фармак
В 104 аптеках
від 66,20 грн
Ціни в аптеках
L-Тироксин-Фармак® таблетки, 25 мкг, № 50; Фармак
L-Тироксин-Фармак® Таблетки, 25 мкг, № 50 Фармак
В 93 аптеках інших міст
від 70,61 грн
Ціни в інших містах
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі таблетки, 100 мкг, блістер, № 100; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 100 Берлін-Хемі Таблетки, 100 мкг, блістер, № 100 Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Еутирокс таблетки, 100 мкг, блістер, № 50; Асіно
Еутирокс Таблетки, 100 мкг, блістер, № 50 Асіно
Немає в наявності
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі таблетки, 125 мкг, блістер, № 100; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі Таблетки, 125 мкг, блістер, № 100 Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки, 75 мкг, блістер, № 100; Berlin-Chemie AG
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі Таблетки, 75 мкг, блістер, № 100 Berlin-Chemie AG
Немає в наявності

синтетичний лівообертальний ізомер тироксину, виявляє ефекти, ідентичні тим, які має гормон, що секретується щитовидною залозою; перетворюється у Т3 (трийодтиронін) у периферичних органах, як ендогенний гормон, і впливає на Т3-рецептори; немає різниці між функціями ендогенного гормону і екзогенного левотироксину.

у дозі 25 - 200 мкг: лікування доброякісних захворювань щитовидної залози, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба, як замісна терапія при гіпотиреозі, супресивна терапія раку щитовидної залози; у дозі 25 - 100 мкг: як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії при гіпертиреозі; у дозі 100/150/200 мкг: як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії.

добову дозу визначають індивідуально, приймають вранці натще, за 30 хв. до їди, запиваючи півсклянкою води; рекомендовані дози: лікування доброякісних захворювань щитовидної залози, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба - 75-200 мкг/добу; у комплексній терапії гіпотиреозу у дорослих: початкова доза 25-50 мкг/добу, підтримуюча - 100-200 мкг/добу; у комплексній терапії гіпотиреозу у дітей: початкова доза 12,5-50 мкг/м2 поверхні тіла, підтримуюча - 100-150 мкг/м2 поверхні тіла; як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії гіпертиреоза - 50-100 мкг/добу; супресивна терапія раку щитовидної залози - 150-300 мкг/добу; як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії: за 4 та 3 тижні до тесту 75мкг/добу, за 2 та 1 тиждень до тесту 150 мкг/добу; маленьким дітям добову дозу дають за один прийом за 30 хв. до першого годування (табл. розчиняють у воді до отримання тонкої зависі); для новонароджених і немовлят із вродженим гіпотиреозом початкова рекомендована доза становить від 10 до 15 мкг/кг маси тіла на добу протягом перших 3 місяців, після цього доза коригується індивідуально; пацієнтам літнього віку, із серцево-судинними захворюваннями та з тяжким довготривалим гіпотиреозом лікування починати з особливою обережністю, з малих доз (12,5 мкг на добу), дозу збільшують до підтримуючої через більш тривалі інтервали часу (на 12,5 мкг на добу кожні 2 тижні), регулярно контролюючи рівень гормонів щитовидної залози.

підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту препарату; недостатність наднирникових залоз, гіпофізарна недостатність, тиреотоксикоз, які не лікувалися; г. ІМ, г. міокардит, г. панкардит; комбінована терапія левотироксином та антитиреоїдними засобами під час вагітності не призначається.

АР на шкірі та з боку дихальних шляхів, включаючи шкірні висипання, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, задишку; серцеві аритмії (миготлива аритмія, екстрасистолія), тахікардія, стенокардія, відчуття серцебиття, приливи, головний біль, м’язова слабкість та судоми, підвищення t°, блювання, розлади менструального циклу, псевдотумор мозку, тремор, відчуття тривоги, безсоння, підвищена пітливість, зменшення маси тіла, діарея.