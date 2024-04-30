добову дозу визначають індивідуально, приймають вранці натще, за 30 хв. до їди, запиваючи півсклянкою води; рекомендовані дози: лікування доброякісних захворювань щитовидної залози, профілактика рецидивів після оперативного лікування еутиреоїдного зоба - 75-200 мкг/добу; у комплексній терапії гіпотиреозу у дорослих: початкова доза 25-50 мкг/добу, підтримуюча - 100-200 мкг/добу; у комплексній терапії гіпотиреозу у дітей: початкова доза 12,5-50 мкг/м2 поверхні тіла, підтримуюча - 100-150 мкг/м2 поверхні тіла; як допоміжний препарат під час проведення антитиреоїдної терапії гіпертиреоза - 50-100 мкг/добу; супресивна терапія раку щитовидної залози - 150-300 мкг/добу; як діагностичний засіб при проведенні тесту тиреоїдної супресії: за 4 та 3 тижні до тесту 75мкг/добу, за 2 та 1 тиждень до тесту 150 мкг/добу; маленьким дітям добову дозу дають за один прийом за 30 хв. до першого годування (табл. розчиняють у воді до отримання тонкої зависі); для новонароджених і немовлят із вродженим гіпотиреозом початкова рекомендована доза становить від 10 до 15 мкг/кг маси тіла на добу протягом перших 3 місяців, після цього доза коригується індивідуально; пацієнтам літнього віку, із серцево-судинними захворюваннями та з тяжким довготривалим гіпотиреозом лікування починати з особливою обережністю, з малих доз (12,5 мкг на добу), дозу збільшують до підтримуючої через більш тривалі інтервали часу (на 12,5 мкг на добу кожні 2 тижні), регулярно контролюючи рівень гормонів щитовидної залози.