Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин 75 Берлін-ХеміЦіни в аптеках

L-Тироксин 75 Берлін-Хемі таблетки 75 мкг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (221363) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6)
136,78
Економія: -20,77 грн
116,01 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
129,79
Економія: -12,39 грн
117,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (4)
125,90
Економія: -10,60 грн
115,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
134,20
Економія: -18,00 грн
116,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), блістер (1)
138,46
Економія: -22,18 грн
116,28 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
131,50
Економія: -16,20 грн
115,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
129,36 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
123,99
Економія: -8,91 грн
115,08 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), блістер (1)
133,30
Економія: -18,00 грн
115,30 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
131,70
Економія: -16,40 грн
115,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
135,50
Економія: -20,20 грн
115,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), блістер (1)
133,22
Економія: -16,29 грн
116,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
118,64 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), блістер (1)
131,82
Економія: -16,85 грн
114,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3)
142,01
Економія: -24,87 грн
117,14 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
118,99
Економія: -3,91 грн
115,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4), блістер (1)
132,06
Економія: -15,13 грн
116,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер (1)
112,31 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
125,80
Економія: -10,50 грн
115,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3), блістер (1)
136,60
Економія: -19,84 грн
116,76 грн