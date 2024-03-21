по 1 крап. у кожне уражене око 1 р/добу, оптимально ввечері; у разі пропуску дози продовжити лікування, ввівши наступну дозу у звичайному режимі; частота введення не повинна перевищувати 1 р/добу, оскільки встановлено, що при частішому введенні ефективність препарату відносно його впливу на ВТ знижується; застосування у дітей: оч. крап. можна застосовувати дітям з таким же режимом дозування, як і в дорослих з 1 року.