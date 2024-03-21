Всі аптеки України
Активні речовини — “Л”ЛАТАНОПРОСТ (LATANOPROSTUM)

ЛАТАНОПРОСТ (LATANOPROSTUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 12 препаратів
Ланотан® краплі очні, 0,05 мг/мл, флакон з крапельницею, 2.5 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Ланотан® Краплі очні, 0,05 мг/мл, флакон з крапельницею, 2.5 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 1046 аптеках
від 217,50 грн
Ціни в аптеках
Латанокс® краплі очні, 0,005 %, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Латанокс® Краплі очні, 0,005 %, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 831 аптеці
від 160,99 грн
Ціни в аптеках
Ксалоптик краплі очні, 50 мкг/мл, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1; Польфарма
Ксалоптик Краплі очні, 50 мкг/мл, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1 Польфарма
В 493 аптеках
від 217,48 грн
Ціни в аптеках
Монопрост® краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, контейнер однодозовий, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30; Лаборатуар Теа
Монопрост® Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, контейнер однодозовий, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30 Лаборатуар Теа
В 434 аптеках
від 354,48 грн
Ціни в аптеках
Латасопт краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Латасопт Краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 376 аптеках
від 188,07 грн
Ціни в аптеках
Унілат краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Унімед Фарма
Унілат Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Унімед Фарма
В 333 аптеках
від 180,11 грн
Ціни в аптеках
Акістан краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон поліетиленовий, 2.5 мл, № 1; Фармаселект Інтернешнл
Акістан Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон поліетиленовий, 2.5 мл, № 1 Фармаселект Інтернешнл
В 273 аптеках
від 167,87 грн
Ціни в аптеках
Ксалатан® краплі очні, розчин, 0,005 %, флакон, 2.5 мл, № 1; Віатріс Спешелті ЛЛС
Ксалатан® Краплі очні, розчин, 0,005 %, флакон, 2.5 мл, № 1 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 233 аптеках
від 675,76 грн
Ціни в аптеках
Пролатан краплі очні, 0,005 %, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1; Сентісс Фарма
Пролатан Краплі очні, 0,005 %, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 1 Сентісс Фарма
В 186 аптеках
від 182,78 грн
Ціни в аптеках
Латасопт краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Ромфарм Компані
Латасопт Краплі очні, розчин, 0,05 мг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Ромфарм Компані
В 129 аптеках
від 187,63 грн
Ціни в аптеках
Пролатан краплі очні, 0,005 %, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 3; Сентісс Фарма
Пролатан Краплі очні, 0,005 %, флакон з крапельницею, 2.5 мл, № 3 Сентісс Фарма
В 9 аптеках
від 518,98 грн
Ціни в аптеках
Лапронекст краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1; Nextpharm GmbH
Лапронекст Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, флакон-крапельниця, 2.5 мл, № 1 Nextpharm GmbH
Немає в наявності

аналог простагландину F2α, селективний агоніст простаноїдного рецептора FP, який знижує ВТ, збільшуючи відтік водянистої вологи ока; зниження ВТ починається приблизно ч/з 3-4 год після введення препарату, а максимальний ефект досягається ч/з 8-12 год; зниження тиску підтримується протягом принаймні 24 год; основний механізм дії полягає у посиленні увеосклерального відтоку, хоча можливе деяке зменшення опору відтоку; ефективний при застосуванні у комбінації з антагоністами бета- адренорецепторів.

зниження підвищеного ВТ у хворих з відкритокутовою глаукомою та підвищеним ВТ; зниження підвищеного ВТ у дітей з підвищеним ВТ і дитячою глаукомою.

по 1 крап. у кожне уражене око 1 р/добу, оптимально ввечері; у разі пропуску дози продовжити лікування, ввівши наступну дозу у звичайному режимі; частота введення не повинна перевищувати 1 р/добу, оскільки встановлено, що при частішому введенні ефективність препарату відносно його впливу на ВТ знижується; застосування у дітей: оч. крап. можна застосовувати дітям з таким же режимом дозування, як і в дорослих з 1 року.

гіперчутливість до препарату.

герпетичний кератит, посилена пігментація райдужки; легка або помірна гіперемія кон’юнктиви; подразнення ока (печіння з відчуттям «піску в очах», свербіння, поколювання і відчуття стороннього тіла в оці); зміни у віях і пушковому волоссі (збільшення довжини, товщини, пігментації та кількості); транзиторні точкові епітеліальні ерозії, переважно безсимптомні; блефарит; біль в очах; набряк повік; сухість очей; кератит; нечіткість зору; кон’юнктивіт; ірит/увеїт; макулярні набряки; симптомні набряки й ерозії рогівки; періорбітальні набряки; ріст вій у неправильному напрямку, що іноді призводило до подразнення ока; поява додаткового ряду вій біля вивідних проток мейбомієвих залоз (дистихіаз); кіста райдужки; головний біль, запаморочення; локалізована шкірна р-ція на повіках; потемніння шкіри повік; БА, загострення БА і задишка; загострення стенокардії, нестабільна стенокардія, прискорене серцебиття, міалгія, артралгія, висипання на шкірі, біль у грудях.