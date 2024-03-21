ЛАТАНОПРОСТ (LATANOPROSTUM) Діюча речовина
аналог простагландину F2α, селективний агоніст простаноїдного рецептора FP, який знижує ВТ, збільшуючи відтік водянистої вологи ока; зниження ВТ починається приблизно ч/з 3-4 год після введення препарату, а максимальний ефект досягається ч/з 8-12 год; зниження тиску підтримується протягом принаймні 24 год; основний механізм дії полягає у посиленні увеосклерального відтоку, хоча можливе деяке зменшення опору відтоку; ефективний при застосуванні у комбінації з антагоністами бета- адренорецепторів.
зниження підвищеного ВТ у хворих з відкритокутовою глаукомою та підвищеним ВТ; зниження підвищеного ВТ у дітей з підвищеним ВТ і дитячою глаукомою.
по 1 крап. у кожне уражене око 1 р/добу, оптимально ввечері; у разі пропуску дози продовжити лікування, ввівши наступну дозу у звичайному режимі; частота введення не повинна перевищувати 1 р/добу, оскільки встановлено, що при частішому введенні ефективність препарату відносно його впливу на ВТ знижується; застосування у дітей: оч. крап. можна застосовувати дітям з таким же режимом дозування, як і в дорослих з 1 року.
гіперчутливість до препарату.
герпетичний кератит, посилена пігментація райдужки; легка або помірна гіперемія кон’юнктиви; подразнення ока (печіння з відчуттям «піску в очах», свербіння, поколювання і відчуття стороннього тіла в оці); зміни у віях і пушковому волоссі (збільшення довжини, товщини, пігментації та кількості); транзиторні точкові епітеліальні ерозії, переважно безсимптомні; блефарит; біль в очах; набряк повік; сухість очей; кератит; нечіткість зору; кон’юнктивіт; ірит/увеїт; макулярні набряки; симптомні набряки й ерозії рогівки; періорбітальні набряки; ріст вій у неправильному напрямку, що іноді призводило до подразнення ока; поява додаткового ряду вій біля вивідних проток мейбомієвих залоз (дистихіаз); кіста райдужки; головний біль, запаморочення; локалізована шкірна р-ція на повіках; потемніння шкіри повік; БА, загострення БА і задишка; загострення стенокардії, нестабільна стенокардія, прискорене серцебиття, міалгія, артралгія, висипання на шкірі, біль у грудях.