КЕТОРОЛАК (KETOROLACUM) Діюча речовина
знебольвальна, протизапальна дії; діє на циклооксигеназний шлях обміну арахідонової к-ти, інгібуючи біосинтез простагландинів; його системна знеболювальна дія значно преревищує протизапальний ефект; пригнічує агрегацію тромбоцитів, спричинену арахідоновою к-тою і колагеном, і не впливає на АТФ-індуковану агрегацію тромбоцитів; подовжує середній час кровотечі, але не впливає на кількість тромбоцитів, протромбіновий час або частковий тромбопластиновий час; не має пригнічувальної дії на дихальний центр і не спричиняє підвищення кінцевого РСО2.
короткочасне лікування болю помірної та сильної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль; гель: посттравматичні запалення та біль у м’язах, зв’язках, суглобах, пошкодження м’яких тканин, розтяжки, вивихи, бурсити, тендиніти, епікондиліти; запалення синовіальної оболонки; остеоартрити поверхневих суглобів.
рекомендується для короткочасного застосування (до 5 діб p/os та 2 доби перентерально) у найменшій ефективній дозі протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для контролю симптомів; дорослим - по 10 мг кожні 4-6 год при необхідності; не рекомендується перевищувати дозу 40 мг/добу p/os, 90 мг для пацієнтів молодого віку, 60 мг для пацієнтів літнього віку, пацієнтів із НН та пацієнтів із масою тіла менше 50 кг - парентерально; для пацієнтів, які отримують препарат парентерально та яким призначено p/os, сумарна комбінована добова доза не має перевищувати 90 мг (60 мг для осіб літнього віку, пацієнтів із порушенням ф-ції нирок та пацієнтів з масою тіла менше 50 кг), а дозування p/os форми не має перевищувати 40 мг/добу, якщо змінено застосування форми випуска; пацієнтів переводити на p/os застосування якомога раніше; гель застосовувати нашкірно 3-4 р/добу; спрей: по одному розпиленню в кожну ніздрю кожні 6-8 год.; МДД: дорослі пацієнти - 126 мг; дорослі пацієнти з масою тіла менше 50 кг, пацієнти літнього віку, пацієнти з порушенням ф-ції нирок - 63 мг.
гіперчутливість до кеторолаку або до інших компонентів препарату; активна пептична виразка, нещодавня шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, виразкова хвороба або шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі; БА, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив’янка, спричинені застосуванням ацетилсаліцилової к-ти або іншими НПЗЗ (через можливість виникнення тяжких анафілактичних р- цій); БА в анамнезі; як аналгезуючий засіб перед і під час значного оперативного втручання та після маніпуляцій на коронарних судинах; тяжка СН; повний або частковий с-м носових поліпів, набряк Квінке або бронхоспазм; оперативне втручання з високим ризиком крововиливу або неповної зупинки кровотечі та пацієнтам, які отримують антикоагулянти, включаючи низькі дози гепарину (2500-5000 ОД кожні 12 год); ПН або помірна тяжка НН(КлКр в сироватці крові >160 мкмоль/л); підозрювана або підтверджена цереброваскулярна кровотеча, геморагічний діатез, включаючи порушення згортання крові і високий ризик кровотечі; одночасне лікування іншими НПЗЗ (включаючи селективні інгібітори циклооксигенази), ацетилсаліциловою к-тою, варфарином, пентоксифіліном, пробенецидом або солями літію; гіповолемія, дегідратація; ризик виникнення НН внаслідок зменшення об’єму рідини; не застосовують при пологах (через гальмівний вплив на синтез простагландинів кеторолак може негативно вплинути на кровообіг плода та інгібувати скорочення матки, тим самим збільшуючи ризик виникнення маткової кровотечі); період вагітності та годування груддю; вік до 18 років.
пептична виразка, перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, іноді з летальним наслідком (особливо у людей літнього віку), нудота, диспепсія, шлунково-кишковий біль, відчуття дискомфорту у животі, спазм або печіння в епігастральній ділянці, блювання з домішками крові, гастрит, езофагіт, діарея, відрижка, закреп, метеоризм, відчуття переповнення шлунка, мелена, ректальна кровотеча, виразковий стоматит, блювання, крововиливи, перфорація, панкреатит, загострення коліту та хв. Крона; тривожність, сонливість, запаморочення, головний біль, нервозність, парестезія, функціональні порушення, депресія, ейфорія, судоми, нездатність сконцентруватися, безсоння, нездужання, підвищена втомлюваність, збудження, вертиго, незвичайні сновидіння, сплутаність свідомості, галюцинації, гіперкінезія, асептичний менінгіт з відповідною симптоматикою, психотичні р-ції, порушення мислення; порушення зору, нечіткість зорового сприйняття, неврит зорового нерва; втрата слуху, дзвін у вухах; підвищена частота сечовипускання, олігурія,ГНН, гіпонатріємія, гіперкаліємія, гемолітичний уремічний с-м, біль у боку (з/без гематурії), підвищений вміст сечовини та креатиніну у сироватці крові, інтерстиціальний нефрит, затримка сечі, нефротичний с-м, НН; жіноче безпліддя; порушення ф-ції печінки, гепатит, жовтяниця та ПН, гепатомегалія; припливи, брадикардія, блідість, АГ, пальпітація, біль у грудній клітці, виникнення набряків, СН; задишка, астма, набряк легень; пурпура, тромбоцитопенія, нейропенія, агранулоцитоз, апластична та гемолітична анемія, еозинофілія; свербіж, кропив’янка, фоточутливість шкіри, с-м Лайєлла, бульозні р-ції, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, ексфоліативний дерматит, макулопапульозні висипання; неспецифічні АР, анафілаксія, реактивність респіраторного тракту, включаючи астму, погіршення перебігу астми, бронхоспазм, набряк гортані або задишку, висипання різних типів, свербіж, кропив’янку, пурпуру, ангіоневротичний набряк, ексфоліативний та бульозний дерматит (включаючи епідермальний некроліз та мультиформну еритему); післяопераційна кровотеча з рани, гематома, носова кровотеча, подовження тривалості кровотечі, астенія, набряки, збільшення маси тіла, підвищення to тіла, підвищена пітливість, сухість у роті, посилена спрага, порушення смакових відчуттів, міалгія.