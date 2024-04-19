сульфонамідний діуретик, який фармакологічно споріднений із тіазидними діуретиками; інгібує реабсорбцію натрію в кортикальному сегменті нирок; це підвищує екскрецію натрію та хлоридів у сечу і меншою мірою - екскрецію калію та магнію, підвищуючи таким чином діурез; антигіпертензивна дія індапаміду проявляється при дозах, при яких діуретичний ефект незначний; більш того, його антигіпертензивна дія зберігається навіть у пацієнтів з АГ, які перебувають на гемодіалізі; індапамід діє на рівні судин шляхом: зменшення скоротливої здатності гладких м’язів судин, що пов’язано зі змінами трансмембранного обміну іонів (головним чином кальцію); стимуляція синтезу простагландину PGE 2 та простацикліну PGI 2 (вазодилататор та інгібітор агрегації тромбоцитів); індапамід зменшує гіпертрофію лівого шлуночка.