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Активні речовини — “І”ІНДАПАМІД (INDAPAMIDUM)

ІНДАПАМІД (INDAPAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифон® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1153 аптеках
від 150,05 грн
Ціни в аптеках
Індопрес таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Борщагівський ХФЗ
Індопрес Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 1100 аптеках
від 68,72 грн
Ціни в аптеках
Індап® таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Індап® Таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 855 аптеках
від 117,95 грн
Ціни в аптеках
Індапамід-Тева SR таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Індапамід-Тева SR Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 841 аптеці
від 121,90 грн
Ціни в аптеках
Іпамід таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Іпамід Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 837 аптеках
від 61,13 грн
Ціни в аптеках
Індапен таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Польфарма
Індапен Таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 784 аптеках
від 137,39 грн
Ціни в аптеках
Індапамід-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Індапамід-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 751 аптеці
від 57,24 грн
Ціни в аптеках
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням, 1,5 мг, блістер, № 30; Польфарма
Індапен SR Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням, 1,5 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 667 аптеках
від 82,52 грн
Ціни в аптеках
Індапамід-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Астрафарм
Індапамід-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Астрафарм
В 162 аптеках
від 75,32 грн
Ціни в аптеках
Равел® SR таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 60; КРКА
Равел® SR Таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 60 КРКА
В 94 аптеках
від 317,50 грн
Ціни в аптеках
Равел® SR таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30; КРКА
Равел® SR Таблетки пролонгованої дії, 1,5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 53 аптеках
від 170,44 грн
Ціни в аптеках
Індап® капсули, 2,5 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Індап® Капсули, 2,5 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 1 аптеці
від 159,05 грн
Ціни в аптеках
Індапамід-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Індапамід-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеці
від 62,00 грн
Ціни в аптеках
Індапамід таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Хемофарм
Індапамід Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Хемофарм
Немає в наявності

сульфонамідний діуретик, який фармакологічно споріднений із тіазидними діуретиками; інгібує реабсорбцію натрію в кортикальному сегменті нирок; це підвищує екскрецію натрію та хлоридів у сечу і меншою мірою - екскрецію калію та магнію, підвищуючи таким чином діурез; антигіпертензивна дія індапаміду проявляється при дозах, при яких діуретичний ефект незначний; більш того, його антигіпертензивна дія зберігається навіть у пацієнтів з АГ, які перебувають на гемодіалізі; індапамід діє на рівні судин шляхом: зменшення скоротливої здатності гладких м’язів судин, що пов’язано зі змінами трансмембранного обміну іонів (головним чином кальцію); стимуляція синтезу простагландину PGE2 та простацикліну PGI2 (вазодилататор та інгібітор агрегації тромбоцитів); індапамід зменшує гіпертрофію лівого шлуночка.

есенціальна АГ у дорослих.

призначається дорослим 1 табл. по 2,5 мг вранці або табл., в/о, прол. дії по 1,5 мг 1 р/добу бажано вранці (табл. ковтати цілою, не розжовуючи, запиваючи водою), застосування більш високих доз препарату не призводить до збільшення антигіпертензивного ефекту, але діуретичний ефект зростає.

гіперчутливість до сульфонамiдів; тяжка ниркова недостатнiсть; тяжке порушення функції печінки, печінкова енцефалопатія; гіпокаліємія.

агранулоцитоз; апластична анемія; гемолітична анемія; лейкопенія; тромбоцитопенія; гіперкальціємія; зниження рівня калію з виникненням гіпокаліємії, зокрема серйозної, у певних категорій пацієнтів високого ризику; гіпонатріємія; запаморочення (вертиго); втомлюваність; головний біль; парестезія; непритомність; міопія; розмитий зір; порушення зору; аритмія; пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует» (torsades de pointes), що може призвести до летального наслідку; артеріальна гіпотензія; блювання; нудота; запор; сухість у роті; панкреатит; орушення функції печінки; при печінковій недостатності можливе виникнення печінкової енцефалопатії; гепатит; реакції гіперчутливості; макулопапульозні висипання; пурпура; ангіоневротичний набряк; кропив’янка; токсичний епідермальний некроліз; с-м Стівенса-Джонсона; можливе загострення існуючого г. системного червоного вовчака; реакції фоточутливості; ниркова недостатність; подовження інтервалу Q-T на електрокардіограмі; підвищення рівня глюкози крові; підвищення рівня сечової кислоти в крові; підвищення рівня печінкових ферментів.