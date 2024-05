фармакодинаміка. Фебуксостат — сильний та селективний непуриновий інгібітор ксантиноксидази, похідне 2-арилтіазолу.

Механізм дії фебуксостату — зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові за рахунок вибіркового інгібування ферменту ксантиноксидази.

Константа інгібування (Кі) фебуксостату in vitro — <1 наномоля.

Фебуксостат потужно інгібує як окиснену, так й відновлену форми ксантиноксидази.

У терапевтичних концентраціях фебуксостат не інгібує решту ферментів, які беруть участь у метаболізмі пуринів та піримідинів: гуаніндезаміназу, гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферазу, оротатфосфорибозилтрансферазу, оротидинмонофосфатдекарбоксилазу, пуринову нуклеозидфосфорилазу,

Фармакокінетика.

Абсорбція фебуксостата швидка (час досягнення C max — 1–1,5 год) та достатньо повна (84%). При одно- та багаторазовому прийомі per os 80 та 120 мг 1 р/добу C max фебуксостату — 2,8 –3,2 та 5,0 –5,3 мкг/мл, відповідно.

Розподіл. Після прийому per os фебуксостату в діапазоні доз від 10 до 300 мг уявний об’єм розподілу (V ss /F) у рівноважному стані становить 29–75 л, відповідно.

Біотрансформація фебуксостату відбувається активно шляхом кон’гації із утворенням глюкуроніду за участю ізоферментів уридиндифосфатглюкуронілтрансферази (УДФГТ) — 1A1, 1A8, 1A9 та окиснення за участю ізоферментів цитохрому P450 (CYP) — CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8 та CYP2C9.

Усього було описано 4 фармакологічно активні гідроксильні метаболіти фебуксостату; 3 із них були виявлені у плазмі крові людини.

Елімінація фебуксостату із організму відбувається як печінкою, так й нирками. Після прийому per os 80 мг фебуксостату, що був мічений 14С, приблизно 49% виводилося із сечею: 3% — у незміненому вигляді, 30% — у вигляді ацилглюкуроніду; 13% — у вигляді відомих окиснених метаболітів та їхніх кон’югатів, 3% — інших невідомих метаболітів; приблизно 45% виводилося із калом: 12% — у незміненому вигляді, 1% — у вигляді ацилглюкуроніду; 25% — у вигляді відомих окиснених метаболітів та їхніх кон’югатів, 7% — інших невідомих метаболітів.

Фармакокінетика у особливих групах пацієнтів

Ниркова недостатність. Не спостерігалося змін C max при багаторазовому застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг у пацієнтів з легким, середнім або тяжким ступенем ниркової недостатності порівняно із пацієнтами з нормальною функцією нирок. Середнє значення загальної AUC фебуксостату збільшувалася приблизно у 1,8 рази — від 7,5 мкг·год/мл у хворих із нормальною функцією нирок до 13,2 мкг·год/мл у осіб із тяжкою нирковою недостатністю.

C max та AUC активних метаболітів збільшувалися у 2 та 4 рази відповідно.

Пацієнтам із нирковою недостатністю легкого або середнього ступеня тяжкості корекції дози не потрібно.

Порушення функції печінки. При багаторазовому застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг не спостерігалося істотних змін C max та AUC фебуксостату та його метаболітів у хворих із легким та середнім (клас А та В за шкалою Чайлда–П’ю) ступенем печінкової недостатності порівняно із пацієнтами з нормальною функцією печінки. Досліджень фебуксостату у хворих із тяжкою печінковою недостатністю (клас С за шкалою Чайлда–П’ю) не проводилося.

Вік. При багаторазовому застосуванні не спостерігалося суттєвих змін AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів похилого віку порівняно із молодими здоровими добровольцями.

Стать. При багаторазовому застосуванні C max та AUC фебуксостату у жінок були відповідно на 24 та 12% вищими, ніж у чоловіків. Проте C max та AUC, що скориговані по масі тіла, були подібними для обох груп, тому корекції дози фебуксостату залежно від статі не потрібно.