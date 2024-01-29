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Активні речовини — “Е”ЕНІСАМІУМА ЙОДИД (ENISAMIUM IODIDE)

ЕНІСАМІУМА ЙОДИД (ENISAMIUM IODIDE) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Амізон® Макс капсули, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Фармак
Амізон® Макс Капсули, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Фармак
В 1163 аптеках
від 282,90 грн
Ціни в аптеках
Амізон® таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 40; Фармак
Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 40 Фармак
В 1039 аптеках
від 284,04 грн
Ціни в аптеках
Амізончик® сироп, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Фармак
Амізончик® Сироп, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Фармак
В 631 аптеці
від 120,23 грн
Ціни в аптеках
Амізон® таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 20; Фармак
Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 20 Фармак
В 159 аптеках
від 303,30 грн
Ціни в аптеках
Амізон® таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10; Фармак
Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10 Фармак
В 6 аптеках
від 55,77 грн
Ціни в аптеках
Амізон® Макс капсули, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Амізон® Макс Капсули, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 3 аптеках інших міст
від 133,47 грн
Ціни в інших містах
Амізон® таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 10; Фармак
Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 10 Фармак
В 1 аптеці інших міст
від 64,10 грн
Ціни в інших містах