Активні речовини — “Е”ЕНІСАМІУМА ЙОДИД (ENISAMIUM IODIDE) ЕНІСАМІУМА ЙОДИД (ENISAMIUM IODIDE) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 7 препаратів Плитка Список Амізон® Макс Капсули, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Фармак В 1163 аптеках від 282,90 грн Ціни в аптеках Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 40 Фармак В 1039 аптеках від 284,04 грн Ціни в аптеках Амізончик® Сироп, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Фармак В 631 аптеці від 120,23 грн Ціни в аптеках Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 20 Фармак В 159 аптеках від 303,30 грн Ціни в аптеках Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,125 г, блістер, № 10 Фармак В 6 аптеках від 55,77 грн Ціни в аптеках Амізон® Макс Капсули, 0,5 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Фармак В 3 аптеках інших міст від 133,47 грн Ціни в інших містах Амізон® Таблетки, вкриті оболонкою, 0,25 г, блістер, № 10 Фармак В 1 аптеці інших міст від 64,10 грн Ціни в інших містах Препарати, які містять ЕНІСАМІУМА ЙОДИД