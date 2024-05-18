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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №40 - Харків (876751) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
403,09
Економія: -98,97 грн
304,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
414,85
Економія: -111,21 грн
303,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
354,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -51,12 грн
358,87 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
371,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
413,77
Економія: -114,42 грн
299,35 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
382,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3), блістер (1)
412,40
Економія: -97,95 грн
314,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
389,99
Економія: -31,12 грн
358,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
430,94
Економія: -132,86 грн
298,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
420,72
Економія: -127,18 грн
293,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
408,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1), блістер (1)
399,04
Економія: -103,30 грн
295,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
302,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
393,04
Економія: -83,37 грн
309,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
354,00 грн