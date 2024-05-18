Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №40 - Харків (876751) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 182 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73