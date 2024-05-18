Амізончик® сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою, №1 - Харків (171238) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А