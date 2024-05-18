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Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №20 - Харків (806214) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 403 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
360,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
451,88
Економія: -136,22 грн
315,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
472,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
341,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
312,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
407,10
Економія: -106,08 грн
301,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
336,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
328,06 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
340,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
303,85 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
354,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
408,99
Економія: -15,99 грн
393,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
336,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
376,87 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: капсули (10)
406,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
456,11
Економія: -131,44 грн
324,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4)
336,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
417,88 грн