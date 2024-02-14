ЕПІНЕФРИН (EPINEPHRINUM) Діюча речовина
є катехоламіном, який збуджує симпатичну нервову систему (α- і β-рецептори) і таким чином збільшує ЧСС, серцевий викид і посилює коронарний кровообіг; дія β-рецепторів адреналіну на гладкі м’язи бронхів викликає їх релаксацію, що пом’якшує хрипи і зменшує задишку; швидко інактивується, більша частина дози адреналіну виділяється у вигляді метаболітів із сечею.
АР негайного типу: анафілактичний шок, що розвинувся при застосуванні ЛЗ чи сироваток або при контакті з алергенами; БА - купірування нападу; асистолія; зупинка серця; подовження дії місцевих анестетиків; AV-блокада III ст., що г. розвинулась.
п/ш, в/м, іноді в/в або в/в краплино; дорослим: анафілактичний шок: вводити в/в повільно у дозі 0,5 мл, у розведеному вигляді (разову дозу розчиняють у 20 мл 40% р-ну глюкози); надалі, у разі необхідності, продовжувати в/в краплинне введення зі швидкістю 1 мкг/хв, для чого 1 мл р-ну адреналіну розчиняти у 400 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% глюкози; якщо стан пацієнта дозволяє, більш доцільним є в/м або п/ш введення 0,3-0,5 мл в розведеному або нерозведеному вигляді; БА: вводити п/ш у дозі 0,3-0,5 мл, у розведеному або нерозведеному вигляді; при необхідності повторного введення цю дозу можна вводити через кожні 20 хв (до 3 разів); також можливим є в/в введення 0,3-0,5 мл в розведеному вигляді (разову дозу розчиняти у 20 мл 40% р-ну глюкози); як судинозвужувальний засіб: вводити в/в краплино зі швидкістю 1 мкг/хв (з можливим збільшенням до 2-10 мкг/хв); асистолія: вводити внутрішньосерцево у дозі 0,5 мл у розведеному вигляді (разову дозу розчиняти у 10 мл 0,9% р-ну натрію хлориду); реанімаційні заходи (зупинка серця, AV-блокада III ст., що г. розвинулась): вводити в/в повільно по 1 мл кожні 3-5 хв, у розведеному вигляді; подовження дії місцевих анестетиків: призначати у концентрації 1:50000-1:100000; дозування залежить від виду анестетика; дітям: асистолія у немовлят: вводити в/в повільно у дозі 10-30 мкг/кг маси тіла кожні 3-5 хв; анафілактичний шок: вводять п/ш або в/м у дозі 10 мкг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторювати через кожні 15 хв (до 3 разів); бронхоспазм: вводити п/ш у дозі 10 мкг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторювати кожні 15 хв (до 3-4 разів) чи кожні 4 год.
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів ЛЗ; гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія; тяжкий аортальний стеноз; тахіаритмія; фібриляція шлуночків; феохромоцитома; закритокутова глаукома; шок (крім анафілактичного); загальна анестезія із застосуванням інгаляційних засобів: фторотану, циклопропану, хлороформу; ΙΙ період пологів; застосування на ділянках пальців рук та ніг, носа, геніталій.
нудота, блювання, анорексія; утруднене і болісне сечовипускання (при гіперплазії передміхурової залози); гіпокаліємія, гіперглікемія; головний біль, тремор, запаморочення, нервозність, м’язові посмикування, у пацієнтів з хворобою Паркінсона можливе підвищення ригідності та тремору; тривожний стан, психоневротичні розлади, психомоторне збудження, дезорієнтація, порушення пам’яті, агресивна чи панічна поведінка, розлади подібні до шизофренії, параноя, порушення сну; стенокардія, брадикардія або тахікардія, відчуття серцебиття, задишка; при високих дозах - шлуночкові аритмії; рідко - аритмія, біль у грудній клітці; зміни ЕКГ (включаючи зниження амплітуди зубця Т); зниження або підвищення АТ (навіть при п/ш введенні у звичайних дозах унаслідок підвищення АТ можливий субарахноїдальний крововилив і геміплегія); ангіоневротичний набряк, бронхоспазм; шкірне висипання, мультиформна еритема; біль або печіння у місці в/м ін’єкції; втома, підвищене потовиділення, порушення терморегуляції (відчуття холоду або жару), похолодніння кінцівок, при повторних ін’єкціях адреналіну може відзначатися некроз унаслідок судинозвужувальної дії адреналіну (включаючи некроз печінки або нирок).