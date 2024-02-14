п/ш, в/м, іноді в/в або в/в краплино; дорослим: анафілактичний шок: вводити в/в повільно у дозі 0,5 мл, у розведеному вигляді (разову дозу розчиняють у 20 мл 40% р-ну глюкози); надалі, у разі необхідності, продовжувати в/в краплинне введення зі швидкістю 1 мкг/хв, для чого 1 мл р-ну адреналіну розчиняти у 400 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% глюкози; якщо стан пацієнта дозволяє, більш доцільним є в/м або п/ш введення 0,3-0,5 мл в розведеному або нерозведеному вигляді; БА: вводити п/ш у дозі 0,3-0,5 мл, у розведеному або нерозведеному вигляді; при необхідності повторного введення цю дозу можна вводити через кожні 20 хв (до 3 разів); також можливим є в/в введення 0,3-0,5 мл в розведеному вигляді (разову дозу розчиняти у 20 мл 40% р-ну глюкози); як судинозвужувальний засіб: вводити в/в краплино зі швидкістю 1 мкг/хв (з можливим збільшенням до 2-10 мкг/хв); асистолія: вводити внутрішньосерцево у дозі 0,5 мл у розведеному вигляді (разову дозу розчиняти у 10 мл 0,9% р-ну натрію хлориду); реанімаційні заходи (зупинка серця, AV-блокада III ст., що г. розвинулась): вводити в/в повільно по 1 мл кожні 3-5 хв, у розведеному вигляді; подовження дії місцевих анестетиків: призначати у концентрації 1:50000-1:100000; дозування залежить від виду анестетика; дітям: асистолія у немовлят: вводити в/в повільно у дозі 10-30 мкг/кг маси тіла кожні 3-5 хв; анафілактичний шок: вводять п/ш або в/м у дозі 10 мкг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторювати через кожні 15 хв (до 3 разів); бронхоспазм: вводити п/ш у дозі 10 мкг/кг маси тіла (максимально - до 0,3 мг); при необхідності введення повторювати кожні 15 хв (до 3-4 разів) чи кожні 4 год.