Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Львів (5926) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Свк фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Авк фарм
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183