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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Львів (5926) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
74,71
Економія: -3,31 грн
71,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
80,04
Економія: -2,34 грн
77,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
99,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1), ампула (3)
85,51
Економія: -4,51 грн
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
78,91
Економія: -4,91 грн
74,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
84,50
Економія: -4,22 грн
80,28 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (2)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
66,50
Економія: -1,99 грн
64,51 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
84,50
Економія: -2,53 грн
81,97 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (8)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
85,00
Економія: -2,55 грн
82,45 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -4,25 грн
80,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
83,66
Економія: -2,66 грн
81,00 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
95,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
79,22
Економія: -4,29 грн
74,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
96,45
Економія: -12,42 грн
84,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
87,69
Економія: -3,66 грн
84,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
78,75
Економія: -2,36 грн
76,39 грн