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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Львів (294657) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
76,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), ампула (7)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
90,99
Економія: -13,14 грн
77,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
90,94
Економія: -13,09 грн
77,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -13,65 грн
77,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
90,93
Економія: -13,08 грн
77,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
90,93
Економія: -13,08 грн
77,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), ампула (5)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
78,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
95,48
Економія: -17,63 грн
77,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
95,49
Економія: -17,64 грн
77,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
76,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
90,93
Економія: -13,08 грн
77,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -5,65 грн
77,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
90,90
Економія: -15,10 грн
75,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
139,40
Економія: -13,00 грн
126,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
78,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
90,93
Економія: -13,08 грн
77,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
72,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
95,40
Економія: -19,60 грн
75,80 грн