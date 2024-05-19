Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (38223) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 140 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7