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Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (38223) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: ампула (7)
111,90 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
133,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
145,32
Економія: -34,93 грн
110,39 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
119,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: ампула (7)
111,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
145,32
Економія: -18,58 грн
126,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), ампула (9)
147,01
Економія: -36,75 грн
110,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
134,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
139,79
Економія: -19,32 грн
120,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
123,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
149,11
Економія: -22,37 грн
126,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (5)
132,99
Економія: -6,25 грн
126,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
128,53
Економія: -1,79 грн
126,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
111,90 грн