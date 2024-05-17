підвищена чутливість до дулоксетину або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з неселективними необоротними інгібіторами МАО та принаймні протягом 14 днів після припинення лікування інгібіторами МАО, інгібітори МАО не можна призначати принаймні протягом 5 днів після припинення лікування дулоксетином; нестабільна АГ (може спровокувати гіпертонічний криз); термінальна стадія ниркової недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв); захворювання печінки (може спричинити печінкову недостатність); дитячий вік; одночасне застосування з флувоксаміном, ципрофлоксацином або еноксацином (сильні інгібітори CYP1A2), через підвищення концентрації дулоксетину у плазмі крові.