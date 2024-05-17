ДУЛОКСЕТИН (DULOXETINUM) Діюча речовина
комбінований інгібітор зворотного захоплення серотоніну і норепінефрину; незначною мірою інгібує захоплення допаміну, не має значної спорідненості з гістаміновими і допаміновими, холінергічними і адренергічними рецепторами; механізм дії зумовлений інгібуванням зворотного захоплення серотоніну і норепінефрину та посиленням серотонергічної і норадренергічної нейротрансмісії у ЦНС; чинить болезаспокійливу дію за рахунок повільнення передачі больових імпульсів у ЦНС.
великий депресивний розлад, діабетичний периферичний нейропатичний біль, генералізований тривожний розлад.
застосовувати р/os; великий депресивний розлад, діабетичний периферичний нейропатичний біль: 60 мг 1 р/добу, МДД - 120 мг (розподілена на 2 прийоми), терапевтичний ефект лікування виявляється протягом 2 міс.; генералізований тривожний розлад: початкова доза - 30 мг 1 р/добу, пацієнтам із недостатнім ефектом лікування дозу збільшити до 60 мг/добу, за умов недостатнього ефекту лікування розглядати підвищення дози до 90 або до МДД - 120 мг/добу, терапевтичний ефект лікування виявляється протягом 2-4 тижн.
підвищена чутливість до дулоксетину або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з неселективними необоротними інгібіторами МАО та принаймні протягом 14 днів після припинення лікування інгібіторами МАО, інгібітори МАО не можна призначати принаймні протягом 5 днів після припинення лікування дулоксетином; нестабільна АГ (може спровокувати гіпертонічний криз); термінальна стадія ниркової недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв); захворювання печінки (може спричинити печінкову недостатність); дитячий вік; одночасне застосування з флувоксаміном, ципрофлоксацином або еноксацином (сильні інгібітори CYP1A2), через підвищення концентрації дулоксетину у плазмі крові.
ларингіт, гіпотиреоз, анафілактичні реакції, гіперчутливість; зниження апетиту, гіперглікемія, дегідратація, гіпонатріємія, недостатність АДГ; безсоння, ажитація, зниження лібідо, тривожність, аномальні видіння та аномальний оргазм, розлади сну, бруксизм, дезорієнтація, апатія, суїцидальне мислення/ поведінка, манія, галюцинації, прояви агресії/ злості; головний біль, сонливість, запаморочення, тремор, парестезія, міоклонія, акатизія, нервозність, розлади уваги, летаргія, дискінезія, порушення смаку, с-м неспокійних ніг, поганий сон, серотоніновий с-м, судоми, психомоторне занепокоєння, екстрапірамідні розлади; розпливчасте зображення, мідріаз, розлади зору, сухість очей, глаукома; дзвін/ біль у вухах, запаморочення; серцебиття, тахікардія, суправентрикулярна аритмія, фібриляція найчастіше передсердна; припливи, АГ, підвищення АТ, ортостатична гіпотензія, втрата свідомості, відчуття холоду в кінцівках, гіпертонічний криз; позіхання, орофарингеальний біль, відчуття стискання у горлі, носова кровотеча; нудота, сухість у роті, запор, діарея, блювання, диспепсія, метеоризм, біль у животі, кровотечі ШКТ, гастроентерит, відрижка, гастрит, стоматит, неприємний запах з рота, наявність крові у випорожненнях; підвищений рівень печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ), гепатит, г. ураження печінки, жовтяниця, печінкова недостатність; підвищене потовиділення, висипання, нічне потіння, контактний дерматит, кропив’янка, холодний піт, фотосенсибілізація, підвищена схильність до утворення синців, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона; кістково-м’язовий біль, м’язовий спазм, посмикування м’язів, відчуття скутості м’язів, тризм; дизурія, затримка сечі, утруднений початок сечовипускання, ніктурія, поліурія, зниження току сечі, аномальний запах сечі; еректильна дисфункція, порушення/ затримка еякуляції, менструальні розлади, статеві розлади, гінекологічні кровотечі, симптоми менопаузи, галакторея, гіперпролактинемія; стомлюваність, біль у грудях, падіння, погане самопочуття, відчуття холоду/жару/повзання мурашок, спрага, нездужання, порушення ходи; зниження/ збільшення маси тіла, підвищення рівня КФК, холестеролу в крові; с-м відміни.