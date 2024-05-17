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Активні речовини — “Д”ДУЛОКСЕТИН (DULOXETINUM)

ДУЛОКСЕТИН (DULOXETINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 16 препаратів
Симода капсули гастрорезистентні, 30 мг, блістер, № 28; Фармліга
Симода Капсули гастрорезистентні, 30 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 765 аптеках
від 474,17 грн
Ціни в аптеках
Дулоксин® капсули тверді, кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28; Асіно
Дулоксин® Капсули тверді, кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28 Асіно
В 723 аптеках
від 287,43 грн
Ціни в аптеках
Симода капсули гастрорезистентні, 60 мг, блістер, № 28; Фармліга
Симода Капсули гастрорезистентні, 60 мг, блістер, № 28 Фармліга
В 690 аптеках
від 637,33 грн
Ціни в аптеках
Дулоксин® капсули тверді, кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28; Асіно
Дулоксин® Капсули тверді, кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28 Асіно
В 594 аптеках
від 455,63 грн
Ціни в аптеках
Дюлок® капсули тверді, кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 30; Фармак
Дюлок® Капсули тверді, кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 30 Фармак
В 558 аптеках
від 245,95 грн
Ціни в аптеках
Дюлок® капсули тверді, кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 30; Фармак
Дюлок® Капсули тверді, кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 30 Фармак
В 334 аптеках
від 475,00 грн
Ціни в аптеках
Депратал таблетки кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Депратал Таблетки кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 328 аптеках
від 330,94 грн
Ціни в аптеках
Ревівал® капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 30 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Ревівал® Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 30 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 285 аптеках
від 298,72 грн
Ціни в аптеках
Ревівал® капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 60 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Ревівал® Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 60 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 262 аптеках
від 440,45 грн
Ціни в аптеках
Симбія® капсули кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28; Дарниця ФФ
Симбія® Капсули кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28 Дарниця ФФ
В 260 аптеках
від 285,90 грн
Ціни в аптеках
Дюксет капсули кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28; Нобель
Дюксет Капсули кишково-розчинні, 30 мг, блістер, № 28 Нобель
В 241 аптеці
від 355,38 грн
Ціни в аптеках
Симбія® капсули кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28; Дарниця ФФ
Симбія® Капсули кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28 Дарниця ФФ
В 194 аптеках
від 457,30 грн
Ціни в аптеках
Депратал таблетки кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Депратал Таблетки кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 172 аптеках
від 462,64 грн
Ціни в аптеках
Дюксет капсули кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28; Нобель
Дюксет Капсули кишково-розчинні, 60 мг, блістер, № 28 Нобель
В 131 аптеці
від 519,06 грн
Ціни в аптеках
Нексетин капсули тверді, кишково-розчинні, 20 мг, блістер, № 28; Нобель
Нексетин Капсули тверді, кишково-розчинні, 20 мг, блістер, № 28 Нобель
В 80 аптеках
від 196,06 грн
Ціни в аптеках
Нексетин капсули тверді, кишково-розчинні, 40 мг, блістер, № 28; Нобель
Нексетин Капсули тверді, кишково-розчинні, 40 мг, блістер, № 28 Нобель
В 23 аптеках
від 333,95 грн
Ціни в аптеках

комбінований інгібітор зворотного захоплення серотоніну і норепінефрину; незначною мірою інгібує захоплення допаміну, не має значної спорідненості з гістаміновими і допаміновими, холінергічними і адренергічними рецепторами; механізм дії зумовлений інгібуванням зворотного захоплення серотоніну і норепінефрину та посиленням серотонергічної і норадренергічної нейротрансмісії у ЦНС; чинить болезаспокійливу дію за рахунок повільнення передачі больових імпульсів у ЦНС.

великий депресивний розлад, діабетичний периферичний нейропатичний біль, генералізований тривожний розлад.

застосовувати р/os; великий депресивний розлад, діабетичний периферичний нейропатичний біль: 60 мг 1 р/добу, МДД - 120 мг (розподілена на 2 прийоми), терапевтичний ефект лікування виявляється протягом 2 міс.; генералізований тривожний розлад: початкова доза - 30 мг 1 р/добу, пацієнтам із недостатнім ефектом лікування дозу збільшити до 60 мг/добу, за умов недостатнього ефекту лікування розглядати підвищення дози до 90 або до МДД - 120 мг/добу, терапевтичний ефект лікування виявляється протягом 2-4 тижн.

підвищена чутливість до дулоксетину або до будь-яких допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з неселективними необоротними інгібіторами МАО та принаймні протягом 14 днів після припинення лікування інгібіторами МАО, інгібітори МАО не можна призначати принаймні протягом 5 днів після припинення лікування дулоксетином; нестабільна АГ (може спровокувати гіпертонічний криз); термінальна стадія ниркової недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв); захворювання печінки (може спричинити печінкову недостатність); дитячий вік; одночасне застосування з флувоксаміном, ципрофлоксацином або еноксацином (сильні інгібітори CYP1A2), через підвищення концентрації дулоксетину у плазмі крові.

ларингіт, гіпотиреоз, анафілактичні реакції, гіперчутливість; зниження апетиту, гіперглікемія, дегідратація, гіпонатріємія, недостатність АДГ; безсоння, ажитація, зниження лібідо, тривожність, аномальні видіння та аномальний оргазм, розлади сну, бруксизм, дезорієнтація, апатія, суїцидальне мислення/ поведінка, манія, галюцинації, прояви агресії/ злості; головний біль, сонливість, запаморочення, тремор, парестезія, міоклонія, акатизія, нервозність, розлади уваги, летаргія, дискінезія, порушення смаку, с-м неспокійних ніг, поганий сон, серотоніновий с-м, судоми, психомоторне занепокоєння, екстрапірамідні розлади; розпливчасте зображення, мідріаз, розлади зору, сухість очей, глаукома; дзвін/ біль у вухах, запаморочення; серцебиття, тахікардія, суправентрикулярна аритмія, фібриляція найчастіше передсердна; припливи, АГ, підвищення АТ, ортостатична гіпотензія, втрата свідомості, відчуття холоду в кінцівках, гіпертонічний криз; позіхання, орофарингеальний біль, відчуття стискання у горлі, носова кровотеча; нудота, сухість у роті, запор, діарея, блювання, диспепсія, метеоризм, біль у животі, кровотечі ШКТ, гастроентерит, відрижка, гастрит, стоматит, неприємний запах з рота, наявність крові у випорожненнях; підвищений рівень печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ), гепатит, г. ураження печінки, жовтяниця, печінкова недостатність; підвищене потовиділення, висипання, нічне потіння, контактний дерматит, кропив’янка, холодний піт, фотосенсибілізація, підвищена схильність до утворення синців, ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона; кістково-м’язовий біль, м’язовий спазм, посмикування м’язів, відчуття скутості м’язів, тризм; дизурія, затримка сечі, утруднений початок сечовипускання, ніктурія, поліурія, зниження току сечі, аномальний запах сечі; еректильна дисфункція, порушення/ затримка еякуляції, менструальні розлади, статеві розлади, гінекологічні кровотечі, симптоми менопаузи, галакторея, гіперпролактинемія; стомлюваність, біль у грудях, падіння, погане самопочуття, відчуття холоду/жару/повзання мурашок, спрага, нездужання, порушення ходи; зниження/ збільшення маси тіла, підвищення рівня КФК, холестеролу в крові; с-м відміни.