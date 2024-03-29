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Активні речовини — “Д”ДОНЕПЕЗИЛ (DONEPEZILUM)

ДОНЕПЕЗИЛ (DONEPEZILUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; Егіс
Алзепіл Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 Егіс
В 442 аптеках
від 298,50 грн
Ціни в аптеках
Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Егіс
Алзепіл Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Егіс
В 413 аптеках
від 431,34 грн
Ціни в аптеках
Сервонекс® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Сервонекс® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 338 аптеках
від 286,17 грн
Ціни в аптеках
Сервонекс® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Сервонекс® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 263 аптеках
від 194,85 грн
Ціни в аптеках
Донекс® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 30; Асіно Україна
Донекс® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 30 Асіно Україна
В 235 аптеках
від 257,32 грн
Ціни в аптеках
Донекс® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30; Асіно Україна
Донекс® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30 Асіно Україна
В 169 аптеках
від 399,28 грн
Ціни в аптеках

селективний оборотний інгібітор ацетилхолінестерази, що є основним типом холінестерази у головному мозку; інгібує холінестеразу у головному мозку, блокує розпад ацетилхоліну, що здійснює передачу нервового збудження у ЦНС; інгібує ацетилхолінестеразу більше, ніж бутирилхолінестеразу, що міститься у структурах, розміщених поза ЦНС.

симптоматичне лікування деменції Альцгеймерівського типу легкого та середнього ступеня тяжкості.

внутрішньо р/оs; початкова доза - 5 мг 1 р/добу; лікування у дозі 5 мг/добу продовжувати протягом 1 міс.; після клінічної оцінки ефективності дозу можна збільшити до 10 мг 1 р/добу; МДД - 10 мг; підтримуючу терапію продовжувати, доки зберігається терапевтичний ефект.

гіперчутливість до донепезилу, похідних піперидину або інших компонентів ЛЗ.

підвищена втомлюваність, застуда, нежить; анорексія; галюцинації, збудження, агресивна поведінка, стан тривожності; синкопе, запаморочення, безсоння, м’язові спазми/ судоми, епілептичні напади, судоми, екстрапірамідні симптоми, злоякісний нейролептичний синдром, рабдоміоліз; нічні кошмари, порушення сну; брадикардія, синоатріальна/ AV-блокада; діарея, нудота, блювання, диспепсія, дискомфорт у животі, шлунково-кишкова кровотеча, виразки шлунка та ДПК; печінкова дисфункція, в т. ч. гепатит; р-ції гіперчутливості, висипання, свербіж; нетримання сечі, головний біль, підвищена втомлюваність, біль; невелике підвищення сироваткової концентрації м’язової КФК, травматизм.