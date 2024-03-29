ДОНЕПЕЗИЛ (DONEPEZILUM) Діюча речовина
селективний оборотний інгібітор ацетилхолінестерази, що є основним типом холінестерази у головному мозку; інгібує холінестеразу у головному мозку, блокує розпад ацетилхоліну, що здійснює передачу нервового збудження у ЦНС; інгібує ацетилхолінестеразу більше, ніж бутирилхолінестеразу, що міститься у структурах, розміщених поза ЦНС.
симптоматичне лікування деменції Альцгеймерівського типу легкого та середнього ступеня тяжкості.
внутрішньо р/оs; початкова доза - 5 мг 1 р/добу; лікування у дозі 5 мг/добу продовжувати протягом 1 міс.; після клінічної оцінки ефективності дозу можна збільшити до 10 мг 1 р/добу; МДД - 10 мг; підтримуючу терапію продовжувати, доки зберігається терапевтичний ефект.
гіперчутливість до донепезилу, похідних піперидину або інших компонентів ЛЗ.
підвищена втомлюваність, застуда, нежить; анорексія; галюцинації, збудження, агресивна поведінка, стан тривожності; синкопе, запаморочення, безсоння, м’язові спазми/ судоми, епілептичні напади, судоми, екстрапірамідні симптоми, злоякісний нейролептичний синдром, рабдоміоліз; нічні кошмари, порушення сну; брадикардія, синоатріальна/ AV-блокада; діарея, нудота, блювання, диспепсія, дискомфорт у животі, шлунково-кишкова кровотеча, виразки шлунка та ДПК; печінкова дисфункція, в т. ч. гепатит; р-ції гіперчутливості, висипання, свербіж; нетримання сечі, головний біль, підвищена втомлюваність, біль; невелике підвищення сироваткової концентрації м’язової КФК, травматизм.