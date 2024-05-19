Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ДЕМЕНЦІЇІнгібітори холінестеразиДонепезилАлзепілЦіни в аптеках

Алзепіл таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №28 - Київ (123756) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 443 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
345,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
321,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
356,82 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
319,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
365,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
425,99
Економія: -98,28 грн
327,71 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
307,92 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
459,20
Економія: -98,66 грн
360,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
533,60
Економія: -207,40 грн
326,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
394,28
Економія: -50,58 грн
343,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
354,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: блістер (1)
361,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
410,30
Економія: -64,29 грн
346,01 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
533,60
Економія: -207,40 грн
326,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
338,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
406,06
Економія: -57,73 грн
348,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
345,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
336,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
446,50
Економія: -95,84 грн
350,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
345,10 грн