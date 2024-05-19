Бепантен® крем 5 % туба 100 г, №1 - Харків (236841) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Трінклера, 6