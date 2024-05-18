Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАПСОРБІН САШЕЦіни в аптеках

АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Харків (594093) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
106,03
Економія: -9,30 грн
96,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
134,30
Економія: -5,94 грн
128,36 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -9,37 грн
100,13 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
118,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: саше (4)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: саше (1)
91,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: саше (8)
91,20 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
99,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: саше (2)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: саше (6)
91,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
104,58 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
99,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
100,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
115,94
Економія: -17,08 грн
98,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
109,86
Економія: -11,29 грн
98,57 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
99,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: саше (4)
91,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: саше (7)
91,40 грн