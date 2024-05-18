АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Харків (594093) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
В інших містах:
Астарта
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: порошок для оральної суспензії (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека копійка
Детальніше
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: порошок для оральної суспензії (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: саше (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147