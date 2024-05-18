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Алвобак порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон, №1 - Харків (230220) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
220,50
Економія: -41,20 грн
179,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
203,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
203,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (17)
199,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (21)
198,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (56)
199,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
236,74
Економія: -35,11 грн
201,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
203,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
203,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (4)
225,99
Економія: -33,85 грн
192,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
200,80
Економія: -8,41 грн
192,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
203,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
207,07
Економія: -9,37 грн
197,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
203,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
203,50 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом