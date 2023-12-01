при АГ (самостійно або в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами, особливо діуретиками), МДД - 50 мг; для дорослих початкова рекомендована доза - 12,5 мг 1 р/добу після сніданку перші 2 дні, потім - по 25 мг 1 р/добу або до 12,5 мг 2 р/добу, при необхідності дозу можна збільшувати поступово з інтервалами у 2 тижні; для літніх пацієнтів початкова рекомендована доза при АГ-12,5 мг 1 р/добу, що також може бути достатнім і для тривалого лікування, при необхідності дозу можна збільшувати поступово з інтервалами у 2 тижні; рекомендована початкова доза для лікування гіпертензії у пацієнтів із СН становить 3,125 мг 2 р/добу; хр. стабільна стенокардія: початкова доза для дорослих - 12,5 мг 2 р/добу в перші 2 дні, після цього по 25 мг 2 р/добу, МДД - 25 мг 2 р/добу; рекомендована початкова доза для лікування хр. стенокардії у пацієнтів із СН становить 3,125 мг 2 р/добу; при СН початкова доза - 3,125 мг 2 р/добу протягом 2-х тижнів, при добрій переносимості дозу збільшують із інтервалами не менш 2-х тижнів, до 6,25 мг 2 р/добу, потім до 12,5 мг 2 р/добу, потім до 25 мг 2 р/добу; дозу варто збільшувати до максимальної, переносимої хворим (у пацієнтів з масою тіла менш 85 кг максимальна рекомендована доза - 25 мг 2 р/добу, при масі тіла понад 85 кг 50 мг 2 р/добу; підвищення дози до 50 мг 2 р/добу повинно проводитися обережно; якщо карведілол був відмінений, лікування повинне знову починатися з дози 3,125 мг 2 р/добу з поступовим підвищенням як рекомендовано вище.