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Адециклол порошок для розчину для ін'єкцій 400 мг/5 мл флакон 5 мл з розчинником в ампулах по 5 мл, №5 - Львів (378694) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
991,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
991,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7), флакон (2)
1034,55
Економія: -77,13 грн
957,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1035,99
Економія: -99,48 грн
936,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
991,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
1157,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
991,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (185)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
991,60 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом