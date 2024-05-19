Аделів капсули, №30 - Львів (413556) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 52 аптеках
Аптека сальве
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Подорожник
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Всього: капсули (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45