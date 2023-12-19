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Активні речовини — “А”АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM)

АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 28; Містрал Кепітал Менеджмент
Анастрозол-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 28 Містрал Кепітал Менеджмент
В 370 аптеках
від 416,10 грн
Ціни в аптеках
Анастрозол Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 28; Sandoz
Анастрозол Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 28 Sandoz
В 227 аптеках
від 486,92 грн
Ціни в аптеках
Аримідекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28; АстраЗенека
Аримідекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28 АстраЗенека
В 156 аптеках
від 1263,70 грн
Ціни в аптеках
Анастрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 28; Дженефарм
Анастрозол Дженефарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 28 Дженефарм
В 6 аптеках
від 623,00 грн
Ціни в аптеках
Егістрозол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 28; Егіс
Егістрозол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 28 Егіс
Немає в наявності
Аксастрол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28; Гріндекс
Аксастрол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, № 28 Гріндекс
Немає в наявності
Анатеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Анатеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Mm = 293,4 Да. Білуватий порошок, помірно розчинний у воді (0,5 мг/мл при температурі 25 °C); розчинність не залежить від рН в фізіологічному діапазоні. Вільно розчинний в етанолі, ацетоні, метанолі і тетрагідрофурані, високорозчинний в ацетонітрилі.
АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM)
CAS №: 120511-73-1 C17H19N5
USPDDN: α,α,α',α'-тетраметил-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-m-бензендіацетонітрил.

потужний та високовибірковий нестероїдний інгібітор ароматази; у жінок у постменопаузальному періоді естрадіол продукується шляхом перетворення у периферійних тканинах андростендіону в естрон за допомогою комплексу ферменту ароматази, естрон далі перетворюється на естрадіол; зниження рівня циркулюючого естрадіолу виявляє терапевтичний ефект у жінок, хворих на рак молочної залози; не має прогестагенної, андрогенної або естрогенної активності, не впливає на секрецію кортизолу та альдостерону.

ад’ювантне лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді; ад’ювантного лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді, яким було проведено ад’ювантну терапію тамоксифеном протягом 2-3 років; лікування поширеного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів у жінок у постменопаузальному періоді.

дорослі, включаючи жінок літнього віку - по 1 мг внутрішньо 1 р/добу, при інвазивному раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді рекомендована тривалість ад’ювантного ендокринного лікування становить 5 років.

вагітність, годування груддю, гіперчутливість до препарату або до будь-якої з допоміжних речовин.

анорексія; гіперхолестеринемія; гіперкальціємія (з підвищенням або без підвищення рівня паратиреоїдного гормону); головний біль; сонливість; зап’ястний тунельний синдром; розлади чутливості (парестезія, втрата смаку та зміни смакових відчуттів); припливи; нудота; діарея; блювання; підвищення рівнів лужної фосфатази, аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази; підвищення рівнів гамма-ГТ та білірубіну; гепатит; висип; стоншення волосся (алопеція); АР; кропив’янка; еритема поліморфна; анафілактоїдна реакція; шкірний васкуліт (випадки пурпури Шенлейна-Геноха); синдром Стівенса-Джонсона; ангіоневротичний набряк; артралгія/порушення рухливості в суглобах; артрит; остеопороз; біль в кістках; міалгія; синдром клацаючого пальця; сухість піхви; вагінальна кровотеча; астенія.