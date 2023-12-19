АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM) Діюча речовина
потужний та високовибірковий нестероїдний інгібітор ароматази; у жінок у постменопаузальному періоді естрадіол продукується шляхом перетворення у периферійних тканинах андростендіону в естрон за допомогою комплексу ферменту ароматази, естрон далі перетворюється на естрадіол; зниження рівня циркулюючого естрадіолу виявляє терапевтичний ефект у жінок, хворих на рак молочної залози; не має прогестагенної, андрогенної або естрогенної активності, не впливає на секрецію кортизолу та альдостерону.
ад’ювантне лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді; ад’ювантного лікування інвазивного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді, яким було проведено ад’ювантну терапію тамоксифеном протягом 2-3 років; лікування поширеного раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів у жінок у постменопаузальному періоді.
дорослі, включаючи жінок літнього віку - по 1 мг внутрішньо 1 р/добу, при інвазивному раку молочної залози з позитивними показниками рецепторів гормонів на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальному періоді рекомендована тривалість ад’ювантного ендокринного лікування становить 5 років.
вагітність, годування груддю, гіперчутливість до препарату або до будь-якої з допоміжних речовин.
анорексія; гіперхолестеринемія; гіперкальціємія (з підвищенням або без підвищення рівня паратиреоїдного гормону); головний біль; сонливість; зап’ястний тунельний синдром; розлади чутливості (парестезія, втрата смаку та зміни смакових відчуттів); припливи; нудота; діарея; блювання; підвищення рівнів лужної фосфатази, аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази; підвищення рівнів гамма-ГТ та білірубіну; гепатит; висип; стоншення волосся (алопеція); АР; кропив’янка; еритема поліморфна; анафілактоїдна реакція; шкірний васкуліт (випадки пурпури Шенлейна-Геноха); синдром Стівенса-Джонсона; ангіоневротичний набряк; артралгія/порушення рухливості в суглобах; артрит; остеопороз; біль в кістках; міалгія; синдром клацаючого пальця; сухість піхви; вагінальна кровотеча; астенія.